Isenção do IR para quem ganha R$ 5 mil tem apoio de 88% dos deputados, diz Genial/Quaest

Na terceira edição da pesquisa “O que pensam os deputados”, da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 2, 88% do Congresso respondeu apoiar a aprovação da pauta que prevê o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000.

Por outro lado, as duas propostas com maior oposição foram o fim da escala 6x1 e a exclusão das verbas do Judiciário do limite de gastos, ambas com 70% de reprovação.

Além disso, outras pautas, como a exploração de petróleo na Amazônia e o aumento das penas para roubos, seguem com aprovação de 83% e 76% dos parlamentares, respectivamente.

A pesquisa também mostrou que 57% da Casa Legislativa acredita que as agendas do governo Lula no Congresso não devem ser aprovadas, mesmo diante do aumento da interlocução entre ministros e deputados e da maior taxa de atendimento a pedidos específicos dos parlamentares.

Em relação à economia, 64% da Casa afirma que o Governo Federal está tomando o rumo errado, o que representa um aumento de 9 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em maio de 2024. Já os que estão satisfeitos com o setor somam 28%, ante 40% no último relatório — uma diminuição expressiva de 12 pontos percentuais.

O relatório contou com a participação de 203 deputados federais, representando cerca de 40% do Congresso.