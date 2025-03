Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil: leia a íntegra do PL que tramitará no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou nesta terça-feira, 18, o envio ao Congresso do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), elevando o limite de R$ 3.036 para R$ 5.000.

O projeto é uma das bandeiras de campanha do presidente e esperança do governo melhorar a popularidade de Lula, que vem em queda desde outubro, com a alta do preço dos alimentos e dificuldades na comunicação.

Além de isentar quem ganha até R$ 5 mil, trabalhadores que recebem entre R$ 5.000,01 e R$ 6.980 terão isenção parcial a partir de 2026.

Segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a medida custará R$ 27 bilhões aos cofres públicos. A projeção inicial do governo era de um custo de R$ 35 bilhões. No evento, Haddad afirmou que "o governo mira as pessoas com renda superior a R$ 1 milhão por ano para compensar a isenção de IR para pessoas com rendimentos de até R$ 5 mil".

Para compensar a renúncia fiscal, o governo criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe mais de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil por ano). Nessa conta estarão incluídos os rendimentos recebidos como lucros e dividendos, atualmente, isentos.

Confira a tabela de descontos do IR que deve valer a partir de 2026: