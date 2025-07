Independência da Bahia: o que é e por que pode virar feriado nacional?

O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional, nesta segunda-feira, 30, um projeto de lei que transforma o dia 2 de julho em uma data nacional.

O dia 2 de julho é tradicionalmente comemorado como o Dia da Independência da Bahia, data que virou feriado regional no estado e representa a resistência da população baiana contra o domínio colonial português. A data marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas da Bahia em 1823, consolidando definitivamente a independência do Brasil, proclamada no ano anterior.

Em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), Lula assinou o PL e defendeu que a data deveria ser comemorada por todo o país. “É verdade que Dom Pedro I fez o grito da independência, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que, na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem a Portugal definitivamente”, disse o presidente.

Encaminhamos hoje um projeto de Lei ao Congresso Nacional para tornar o dia 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Nesta quarta, estarei em Salvador para comemorar esta data histórica junto ao povo baiano 🇧🇷 🎥 Cláudio Kbene pic.twitter.com/XY0CSxZPTz — Lula (@LulaOficial) July 1, 2025

Para ele, “a aprovação desse projeto e sua promulgação vão mostrar ao Brasil inteiro que, além de Dom Pedro I, o povo baiano teve muito a ver com a nossa independência.”

Por que a Independência da Bahia é comemorada?

O estado da Bahia se tornou símbolo de resistência ao imperialismo português, reunindo uma população que se opunha fortemente às tropas portuguesas que permaneciam no território, mesmo após o grito do Ipiranga de Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822.

Segundo dados históricos disponíveis no site da Secretaria de Infraestrutura do Governo da Bahia, a luta se intensificou no início de 1823, quando as forças baianas passaram a buscar abrigo e se reorganizar na região do Recôncavo, o que iniciou um cerco a Salvador - que concentrava militares e comerciantes portugueses.

A mobilização envolveu tropas locais, voluntários e líderes como Maria Quitéria e Joana Angélica, figuras históricas desse processo.

Os confrontos se estenderam por meses até que, em 2 de julho de 1823, as forças de Portugal foram definitivamente expulsas da capital. Este episódio consolidou, de fato, o que historiadores chamam de “a verdadeira independência no Brasil”. Até hoje, a data é celebrada com festas, cortejos e desfiles em Salvador e outras cidades do estado.