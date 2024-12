Inmet prevê chuva isolada para SP e RJ nesta segunda e temperaturas acima dos 30 ºC; veja previsão

As temperaturas seguem altas pelo Brasil nos próximos dias desta semana. Para esta segunda-feira, 9, a máxima é de 35ºC no Rio de Janeiro (RJ) e de 32ºC em São Paulo (SP), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em ambas as capitais ao longo do dia. No Paraná, estado com maior previsão de chuva no país (acima de 100 mm/dia), o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de "grande perigo" e alto risco de "grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas". Em Curitiba (PR), a mínima é de 15ºC e a máxima de 17ºC.

Para os moradores do Paraná, que vão enfrentar um grande acumulado de chuva, o Inmet também emitiu algumas instruções:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);

No Sul do Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo e no norte de Santa Catarina, o aviso tem um grau de intensidade menor, e é de chuvas intensas (entre 50 e 100 mm/dia). Ainda segundo o Inmet, há, nessas regiões, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em Salvador (BA), a temperatura pode variar de 22ºC a 33ºC nos próximos dias. Em Manaus (AM), a mínima é de 22ºC e a máxima de 35ºC. Em Brasília, a mínima é 18ºC e, a máxima, 32ºC.