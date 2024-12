Edital para concurso do ICMBio é divulgado; salário inicial é de R$ 8.817,72

Um novo concurso para o Instituto Chico Mendes (ICMBio) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 9. No total, são 350 vagas para todos os estados do Brasil, sendo 120 delas para Analista Administrativo e outras 230 para Analista Ambiental. A remuneração é de R$ 8.817,72 para uma jornada de 40 horas de trabalho por semana e os cargos são para pessoas com nível superior completo.

Quando começam as inscrições?

Os interessados em concorrer a um dos cargos podem se inscrever a partir do próximo dia 16 de dezembro até 3 de janeiro de 2025 por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o responsável pela organização do certame.

Para validar a inscrição, é preciso realizar o pagamento de uma taxa de R$ 93,00 para concorrer ao cargo de Analista Administrativo e de R$ 99,00 para uma das vagas de Analista Ambiental.

Quando será a prova?

Todos os inscritos devem comparecer aos locais de prova no dia 23 de fevereiro de 2025. O exame acontecerá em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

Cotas afirmativas

Além das vagas de ampla concorrência, uma parte delas serão destinadas para pessoas com deficiência (PCDs) e pretos e pardos.

Em atualização