Inmet mantém alerta de deslizamentos na Bahia; tempestades chegam ao Centro-Oeste e Sul

Salvador segue sob alerta de acumulados de chuva, alagamentos e deslizamentos, após registrar níveis de precipitação recorde desde o fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A chuva, no entanto, perde força na região Nordeste após dias de tempestade, e chega com mais intensidade ao Centro-Oeste e, especialmente, ao Sul do país.

Veja alertas para esta quinta

O alerta de tempestades deve atingir do Norte ao Sul do país. Segundo o Inmet, uma faixa que cobre todos os estados desde o Amazonas ao Mato Grosso do Sul deve se manter em atenção para 'Perigo Potencial' com chuvas intensas e tempestades.

Para Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, Goiás, e pequenas regiões do Acre, Maranhão, Piauí, Bahia e Mato Grosso do Sul, a previsão é de chuvas intensas de até 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Para Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, e pequenas regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, a previsão é de 'Perigo Potencial' para tempestades. Os estados também devem ter precipitações de até 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

O alerta laranja, de 'Perigo' para tempestades, atinge a região oeste dos estados do Paraná, e Rio Grande do Sul, além da maior parte de Santa Catarina. O aviso representa chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Deslizamentos na Bahia

Na Bahia, o alerta ainda é de 'Perigo' para acumulados de chuva. O Inmet pede atenção para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamentos de rios.

Desde o fim de semana, Salvador tem sido atingida por fortes chuvas. Nesta quarta-feira, a cidade está em alerta máximo por conta do grande volume de água acumulado ao longo dos últimos dias. Segundo a Defesa Civil (Codesal), nível de precipitação registrado no mês ultrapassou 319 mm.

Este é também o novembro mais chuvoso desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O índice atual é praticamente o triplo do que era esperado para todo mês de novembro, em que a média histórica era de cerca 108 mm.

Calor no Sudeste

Na maior parte do Sudeste, o calor segue forte, mas o tempo deve mudar até o fim de semana. Até lá, os dias permanecem com pouca chuva e altas temperaturas, especialmente durante as tardes. No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, a previsão é de sol e poucas nuvens ao longo desta quinta-feira.