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Cirurgia de Bolsonaro no ombro foi realizada sem intercorrências, diz boletim médico

Ex-presidente segue internado em Brasília após procedimento autorizado pelo STF na véspera

Jair Bolsonaro: ex-presidente segue internado após cirurgia (Mateus Bonomi/AFP)

Jair Bolsonaro: ex-presidente segue internado após cirurgia (Mateus Bonomi/AFP)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14h31.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido nesta sexta-feira, 1º, a uma cirurgia no ombro direito sem intercorrências, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star.

De acordo com a nota, o procedimento, um reparo artroscópico do manguito rotador, foi realizado com sucesso. Bolsonaro permanece internado em unidade hospitalar para controle da dor e observação clínica.

A cirurgia havia sido autorizada na véspera pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da defesa. Os advogados argumentaram que o procedimento era necessário diante de dores persistentes causadas por uma queda sofrida enquanto o ex-presidente estava sob custódia.

Segundo informações médicas apresentadas ao STF, exames apontaram lesões de alto grau em tendões do ombro direito, incluindo o supraespinhal e o subescapular, além de subluxação do bíceps — quadro que indicava a necessidade de intervenção cirúrgica.

O boletim divulgado pelo hospital é assinado por uma equipe multidisciplinar, incluindo o ortopedista Alexandre Firmino Paniago e os cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o fim de março e vinha sendo acompanhado regularmente por médicos. Ainda não há previsão oficial de alta, que dependerá da evolução do quadro clínico nos próximos dias.

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