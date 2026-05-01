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Tempestade provoca inundações no Grande Recife; cidades no entorno entram em estado de alerta

Rios da região atingiram a 'cota de alerta', elevando os riscos para municípios da região

Imagens mostram alagamentos em Recife e na Zona da Mata Norte: fortes chuvas provocaram um aumento significativo no volume de água nos rios da região (Corpo de Bombeiros de Pernambuco/Divulgação)

Imagens mostram alagamentos em Recife e na Zona da Mata Norte: fortes chuvas provocaram um aumento significativo no volume de água nos rios da região (Corpo de Bombeiros de Pernambuco/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14h41.

A Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte de Pernambuco estão em alerta vermelho devido às fortes chuvas que atingem a região nesta sexta-feira, 1º.

A informação foi divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), enquanto a capital do estado, Recife, entrou em estágio de alerta laranja às 10h devido ao aumento das ocorrências na cidade, conforme o Centro de Operações do Recife (COP).

O alerta vermelho, que é o mais grave na escala da APAC, será mantido até pelo menos o sábado devido à "intensificação do sistema de Zona de Convergência Intertropical (Zcit)", conforme apontado pelo órgão.

Já em Recife, o estágio laranja representa o quarto nível de monitoramento da cidade, e a capital tem enfrentado alagamentos e condições meteorológicas cada vez mais adversas.

Rios em Nível de Alerta e Possíveis Inundações

De acordo com a última atualização, feita por volta das 9h30, o município de Abreu e Lima foi o que registrou o maior volume de chuvas nas últimas seis horas, com 111,8 mm, seguido por Paulista (110,6 mm) e Olinda (99,6 mm).

Rios da região, incluindo Tracunhaém, Tapacurá, Jaboatão, Duas Unas e Capibaribe Mirim, chegaram à "cota de alerta", o que eleva o risco de inundações nos municípios de Nazaré da Mata, Itaquitinga, Vitória de Santo Antão, Goiana, Timbaúba e Jaboatão dos Guararapes.

Além disso, o rio Sirigi, em Vicência, já havia atingido a "cota de inundação" mais cedo, afetando também o município de Aliança. O rio Capibaribe, que atravessa São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife, também alcançou a mesma cota, aumentando os riscos para essas áreas.

A prefeitura de Timbaúba decretou estado de emergência devido aos impactos das chuvas. A Defesa Civil local alertou para a continuidade de temporais fortes até a tarde de sábado e anunciou a instalação de seis pontos de abrigo para a população.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a força da tempestade, e o transbordamento do rio em Timbaúba tem causado transtornos em distritos menores, como o Catucá.

Acumulados de chuva em 24 Horas

Até as 12h30 de sexta-feira, 01/05, os maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas foram os seguintes, conforme o Painel de Monitoramento das Chuvas Acumuladas da APAC:

  • Goiana: 209 mm
  • Abreu e Lima: 197,6 mm
  • Paulista: 192,5 mm
  • Olinda: 181,51 mm
  • Camaragibe: 179,51 mm
  • Igarassu: 178,28 mm
  • Recife: 165,29 mm
  • Condado: 150,4 mm
  • Jaboatão dos Guararapes: 144,17 mm
  • Glória do Goitá: 144,4 mm

* Com informações do O Globo

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