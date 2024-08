Inmet alerta para geadas no Sul e vendavais no Nordeste; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reduziu, mas manteve, alertas para geadas intensas que podem causar prejuízos às plantações no sul do Brasil. Em algumas regiões do Paraná e Santa Catarina, as temperaturas mínimas previstas devem permanecer na faixa dos 3°C. Para grande parte do Nordeste, o alerta é de vendaval com baixos riscos.

'Eventos extremos'

Segundo a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, o país, e especialmente o Sul, ainda enfrenta as consequências dos "eventos extremos" que atingiram diversas regiões no início desta semana.

O declínio de temperatura, previsto pelo Inmet, chegou ao fim na terça-feira. Agora, a tendência é esquentar, afirma Andrea.

"Estamos vivendo eventos extremos a todo o tempo. O calorão já está situado no Norte e no Nordeste, mas o calor deve aumentar, principalmente no Centro-Oeste, onde estão ocorrendo as queimadas", explica.

A previsão de geadas ainda preocupa especialmente os agricultores, que podem enfrentar perdas consideráveis caso não adotem medidas preventivas. Segundo o Inmet, o fenômeno pode congelar a água presente nas plantas, o que pode ocasionar a destruição de produtos sensíveis ao frio.

O alerta amarelo indica "perigo potencial", a categoria menos grave na escala de monitoramento meteorológico. Entre as áreas mais afetadas pelo frio intenso estão também o Oeste Catarinense, o Vale do Itajaí e a Região Metropolitana de Curitiba.

Enquanto as regiões sulistas ainda enfrentam as baixas temperaturas, outras partes do país devem manter as mínimas, mas as máximas já começam a subir. No Rio de Janeiro, a temperatura começa a apresentar ligeira elevação. A situação perdura até sexta-feira, com elevação gradual da temperatura durante a semana: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Em São Paulo, ao longo da semana, há predisposição para aumento ligeiro das temperaturas, com possibilidade de nevoeiros e céu bastante nublado. Na sexta-feira, os termômetros da capital paulista deverão marcar mínimas de 13 °C e máximas de 26 °C.

Já em Belo Horizonte, essa semana deverá ser marcada por grandes amplitudes térmicas, com variações que chegam a até 17 °C de diferença, na sexta-feira. Ao longo dos próximos dias, a capital mineira deverá ter um clima estável com pequenas oscilações previstas nas temperaturas máximas, mas declínio é previsto para a sexta-feira, com mínimas de 11 °C e máxima de 28 °C.

Alerta de vendavais

No Nordeste, os ventos podem chegar a 60km/h em regiões de todos os estados. Segundo o Inmet, o alerta é de "perigo potencial", representando pouco risco para a população e de queda de árvores.

Há também alertas para ventos costeiros em toda a orla nordestina, com intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções.