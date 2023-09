Início da semana terá ciclone no Sul e chuvas no Sudeste, aponta previsão do tempo

Um ciclone extratropical, previsto para se formar na madrugada desta segunda-feira no oeste do Rio Grande do Sul, deverá manter o tempo chuvoso na Região Sul do país no início dessa semana. São Paulo e Rio de Janeiro também deverão sofrer as consequências do fenômeno, que atua associado a uma frente fria.

Na madrugada de segunda-feira deverá se formar ciclone extratropical no litoral Sul. Na terça-feira, 5 de setembro, já há condição de chuvas mais pesadas no Rio de Janeiro — explica Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).