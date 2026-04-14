Rio Fashion Week reúne desfiles e experiências gastronômicas; veja preços dos ingressos

A Rio Fashion Week começa nesta quarta-feira, 15, no Pier Mauá, com programação até sábado, 18, que inclui desfiles, festas, rodas de conversa e experiências de marca.

Os ingressos já estão à venda, com quatro modalidades e valores que vão de R$ 50 a R$ 2,4 mil.

O evento reúne marcas como Normando, Patricia Vieira, Handred e Isabela Capeto, além de ativações, espaço gastronômico e encontros com profissionais do setor.

Ingressos variam por tipo de experiência

A modalidade Hub dá acesso às áreas abertas do evento, como exposições, conteúdos e festas, com ingressos entre R$ 50 e R$ 120, dependendo do dia e do lote.

Já as Business Sessions são voltadas ao público profissional, com mesas e debates com nomes da indústria internacional, como Imruh Asha, Alix Morabito e Stephanie Wenk. As vendas são feitas diretamente via WhatsApp.

Para os desfiles, os ingressos variam conforme a marca e o formato. Há opções para assistir em pé (standing) ou sentado, com preços entre R$ 175 e R$ 350.

Parte da programação já está esgotada, incluindo apresentações de marcas como Handred, Helo Rocha e Karoline Vitto.

Pacote premium chega a R$ 2,4 mil

A categoria Club oferece acesso completo à programação do dia, incluindo desfiles, conteúdos e uma área exclusiva com serviços diferenciados. Os ingressos custam entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil, dependendo da data, e já estão indisponíveis para sábado.

A edição marca a retomada do evento no calendário da cidade e concentra, em quatro dias, uma agenda que combina moda, negócios e entretenimento.

“Eu ia à São Paulo Fashion Week, aquela coisa cafona, e pensava como aquilo era possível não termos o nosso evento, com todo amor que tenho pelos paulistanos”, afirmou o então vice-prefeito do Rio Eduardo Cavaliere, durante coletiva de imprensa em dezembro. "Viva a indústria de moda do Rio. O mundo inteiro não resiste ao carioca."

Como será a Rio Fashion Week?

O evento será patrocinado pela prefeitura do Rio, em parceria com a IMM Esporte e Investimento. A empresa é responsável por eventos como Rio Open e Cirque du Soleil e detentora da São Paulo Fashion Week.

As duas semanas de moda dividirão o mesmo diretor criativo, Paulo Borges. "É o Rio vestindo o mundo", afirmou Alan Adler, presidente da IMM, na coletiva.

Com a mesma empresa detentora, as Fashion Weeks de São Paulo e do Rio de Janeiro funcionarão de forma integrada.

De acordo com Paulo Borges, os cariocas terão sua semana de moda no primeiro semestre e os paulistanos no segundo.