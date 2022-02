Incêndio atinge prédio na Avenida Paulista; veja vídeo

Um prédio próximo à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, foi atingido por um incêndio nesta quinta-feira, 24.

Ainda não há informações sobre vítimas. O foco do incêndio seria o último andar do prédio, segundo o Corpo de Bombeiros, que atua no local com sete viaturas.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver uma grande nuvem de fumaça:

Incêndio no último andar de prédio na Paulista. pic.twitter.com/VUAdqcHvUp — FalaWill🦤 (@faaalaWill) February 24, 2022

A Avenida Paulista foi fechada para o trânsito para que as equipes possam trabalhar no combate às chamas, segundo informações da Polícia Militar.

O edifício atingido está localizado no número 1.337 da Avenida Paulista. Trata-se de um condomínio de escritórios de 25 andares, construído na década de 1970. No térreo, há uma agência do banco Itaú.