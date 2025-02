Incêndio atinge galpão na zona norte de SP

Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local. Treze viaturas prestam atendimento. Ainda de acordo com a corporação, não há informações sobre o material que pegou fogo e nem as causas do incêndio.

O galpão está localizado na rua Sampaio Corrêa.

Imagens nas redes sociais

O incêndio começou por volta das 17h. Diversas imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram a fumaça preta em alguns pontos da cidade, até mesmo da Marginal Pinheiros.

Incêndio ocorrendo na região da Barra Funda, em São Paulo.

