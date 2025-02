Demissões em serviços florestais e fundos congelados aumentam risco de incêndios florestais nos EUA

Apesar de estar no cargo há menos de um mês, a administração Trump já deixou os Estados Unidos mais expostos a incêndios florestais catastróficos de formas que serão difíceis de reverter, dizem funcionários federais atuais e antigos. Na última quinta-feira, o governo americano demitiu 3.400 funcionários do Serviço Florestal, que administra 193 milhões de acres de terra, aproximadamente o tamanho do Texas. Isto vem somar-se a um congelamento de financiamento também ordenado pela administração, que interrompeu o trabalho destinado a limpar as florestas nacionais de vegetação que pode alimentar incêndios florestais.

Esse trabalho tornou-se cada vez mais importante à medida que os incêndios florestais se tornam mais frequentes e intensos devido à seca e outras condições ligadas às alterações climáticas.

Os cortes de empregos, que representam cerca de 10% da força de trabalho da agência, podem prejudicar o Serviço Florestal, que já estava lutando para remover a vegetação nas suas vastas propriedades a um ritmo que corresponde à ameaça crescente de incêndios, de acordo com funcionários federais atuais e antigos, bem como empresas privadas e organizações sem fins lucrativos.

'Cortes nos gastos melhorarão a eficiência do governo', diz administração Trump

“As florestas já estavam em crise”, disse uma pessoa que gere projetos de prevenção de incêndios florestais na Califórnia e falou sob condição de anonimato por medo de represálias. Ele observou que o Congresso doou mais de 2 bilhões de dólares na Lei de Redução da Inflação de 2022 para a gestão florestal, incluindo a prevenção de incêndios florestais, até 2031. “Isto é puxar o tapete de todo esse esforço”.

A administração Trump disse que as reduções no pessoal e os cortes nos gastos melhorarão a eficiência do governo. Mas várias destas ações estão deixando o país mais exposto a catástrofes, o que acaba por aumentar os custos, dizem os especialistas.

A Agência Federal de Gestão de Emergências enfraqueceu discretamente as suas regras destinadas a proteger escolas, bibliotecas, bombeiros e outros edifícios públicos contra inundações. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA está perdendo funcionários que gerem subsídios para resiliência a catástrofes, que ajudam os americanos a se reconstruir após uma catástrofe.

Ao mesmo tempo, a administração Trump está trabalhando para reverter os esforços federais para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da queima de carvão, petróleo e gás natural, que estão aquecendo o planeta e agravando incêndios florestais, inundações, furacões e outros fenômenos meteorológicos graves.

Durante grande parte do século passado, o Serviço Florestal dos EUA teve como objetivo proteger a terra, impedindo os incêndios florestais. Agora, as altas temperaturas e a seca provocadas pelas alterações climáticas significam mais vegetação seca, isto é, combustível para incêndios florestais.

Durante a administração Biden, o Congresso investiu em esforços para remover a vegetação em terras federais. Mas o trabalho é caro e exige muita mão-de-obra – e com milhões de hectares necessitando de atenção, o Serviço Florestal e outras agências estavam apenas começando a dar resposta a essa necessidade.

Mesmo que a administração Trump retome os esforços de prevenção de incêndios florestais financiados pela lei de 2022, a janela para esse trabalho pode ter fechado em algumas áreas, disseram os especialistas. Isso porque projetos de manejo florestal, como queimadas prescritas, só podem acontecer com segurança durante meses específicos, quando o risco de esses incêndios ficarem fora de controle é baixo.

Demissões em massa

A remoção em massa de funcionários em período experimental significou que os cortes não se concentraram nos funcionários com fraco desempenho, como poderia ter sido um esforço mais estratégico.

— Demitir funcionários cada vez mais jovens pode significar que o Serviço Florestal está perdendo as pessoas com o conhecimento mais atualizado sobre silvicultura — disse Laura McCarthy, responsável pela gestão das florestas do Novo México. Ela trabalha em estreita colaboração com agências federais de gestão de terras, como o Serviço Florestal, em projetos de prevenção de incêndios florestais.

— Alguns deles podem ter alcançado um bom conjunto de habilidades modernas porque acabaram de se formar. Essa é a força de trabalho que poderia ajudar a atingir a meta de eficiência do governo — completou.

Trabalhos em pausa na Califórnia

Na Califórnia, os esforços do Serviço Florestal para remover a vegetação rasteira estão em pausa, de acordo com uma pessoa que dirige uma organização à frente de projetos de prevenção de incêndios florestais no estado e que falou sob condição de anonimato por medo de represálias.

Isto é notável, dada a forma como Trump criticou a Califórnia por não ter conseguido remover a vegetação seca das áreas florestais, dizendo que a má gestão das florestas contribuiu para os incêndios florestais que devastaram Los Angeles no mês passado.

O Serviço Florestal não é a única agência federal cujos esforços contra os incêndios florestais foram prejudicados.

No Departamento do Interior, onde mil funcionários foram demitidos nesta sexta-feira, um gerente não conseguiu contratar uma equipe sazonal para trabalhar em projetos de prevenção de incêndios após o congelamento de fundos da administração Trump da Lei Bipartidária de Infraestrutura de 2021 e da Lei de Redução da Inflação de 2022.

Os gerentes regionais também estão lutando para descobrir como pagar os funcionários permanentes, disse a fonte.

Os impactos

O impacto pode ser visto até mesmo em pequenas coisas. Um caminhão de bombeiros, por exemplo, que teria seis pessoas totalmente equipadas, tem apenas um funcionário em tempo integral, portanto não pode ser usado para ajudar no combate a incêndios florestais.

— Quando chegarmos a julho e agosto e tivermos incêndios florestais, como vamos geri-los? — a pessoa disse.

Os efeitos das demissões em massa poderão ser duradouros, segundo funcionários atuais e antigos. Muitos dos funcionários provisórios que foram despedidos esta semana eram trabalhadores da linha da frente, pessoas que trabalhavam nas florestas, e não atrás de secretarias em Washington.

— Quem em sã consciência vai querer voltar? — uma pessoa disse. — Isso vai se repercutir por anos.