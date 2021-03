ICMBio faz licitação para programa de combante a incêndios

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), lançou nesta segunda-feira, dia 22, uma licitação de 70 milhões de reais voltada à aquisição de maquinários de combate e prevenção a incêndios florestais. Deverão ser adquiridos 50 tratores e 50 caminhões.

Os caminhões, com capacidade de 7 mil litros, serão equipados mangotes laterais e bomba extra para operar mata adentro, com possibilidade de extensão da mangueira, e contarão com esguicho-canhão para ataque rápido desde a beira da estrada. Os tratores, com implementos especializados, deverão contribuir para a realização da limpeza de folhas e galhas em ações de prevenção.

Entre os parques nacionais com previsão de apoio já confirmada estão o da Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Pantanal, Chapada Diamantina, Serra da Canastra e Serra do Cipó. Ao todo, o investimento vai beneficiar cerca de 100 unidades de conservação em todo o País.

A medida faz parte de um pacote de logística operacional e modernização que será implementado pelo ICMBio ao longo do ano, para otimizar as ações das brigadas em campo em diversos biomas do país.