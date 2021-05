Hospital Sírio Libanês relata 23% mais casos de covid em uma semana

O número de casos de covid-19 voltou a aumentar, após o período de flexibilização ao redor do Dia das Mães. No Hospital Sírio Libanês, o aumento nesta segunda-feira, 24, na comparação com o dia 17, foi de 23%, saltando de 141 casos para 174 em uma semana. A taxa de ocupação geral do hospital, que inclui casos que não são de infecção pelo vírus, passou de 75% para 89%.

Gerente de Práticas Médicas do hospital, Felipe Duarte diz que há uma tendência de aumento de casos, mas o quadro ainda não está sendo tratado como a chegada de uma terceira onda. "Já passamos por variações de números de pacientes e isso pode não significar nada."

Ele explica que o momento é de observação do cenário antes de tomar medidas, como converter leitos de enfermaria em UTI, por exemplo.

"Nossas unidades estão tentando absorver bem esses pacientes. Em um eventual aumento, pela tendência dos últimos dias, vamos mobilizar planos que já fizemos no passado e acolher esses pacientes e os sem suspeita de covid. Estamos em um momento mais de observar do que de agir", diz. "O perfil de pacientes críticos continua seguindo a tendência de queda das faixas etárias, ficando em torno dos 40 e 50 anos, até porque pessoas mais velhas já foram vacinadas."

