Homem tenta invadir Palácio do Planalto, em Brasília, leva dois tiros de borracha e é preso

Homem de 54 anos foi preso e levado à Polícia Federal em Brasília

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17h32.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) precisou disparar tiros de borracha em um homem de 54 anos que tentou invadir o Palácio do Planalto na madrugada desta quarta-feira., 10

A Secretaria de Comunicação da Presidência confirmou que o homem pulou os gradis do Palácio do Planalto e tentou ultrapassar a proteção da rampa que dá acesso ao segundo andar do prédio, sede do executivo do governo federal.

O homem foi advertido pelo GSI mas seguiu andando em direção à rampa. Depois disso, os militares dispararam tiros de bala de borracha que atingiram o quadril e a perna do homem, que foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

