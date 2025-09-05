Brasil

Plano Escudo é ativado com reforço de segurança para desfile de Sete de Setembro em Brasília

Segurança do presidente Lula será reforçada com a presença de 200 homens do GSI, drones e protocolos especiais devido ao julgamento da trama golpista

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08h03.

A segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Palácio do Planalto será redobrada durante o desfile de Sete de Setembro em Brasília. Os protocolos que integram o "Plano Escudo" do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foram reforçados este ano porque a cerimônia que marca o Dia da Independência do Brasil ocorre em meio ao julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde o início da análise do caso, na terça-feira, o GSI tem duas centenas de homens à disposição, além do efetivo normal de segurança dos palácios presidenciais, para serem acionados na hipótese de uma anormalidade. Parte desse contingente fica de prontidão em uma área anexa ao Palácio do Planalto. O reforço da tropa será estendido até análise final do caso pela Corte, e o dia do desfile é considerado um momento delicado desse período.

O GSI também monitora duas manifestações previstas para o domingo: uma favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outra em apoio ao presidente Lula. De acordo com integrantes do governo, a classificação atual da situação é nível amarelo, o mais brando dentro da escala de alertas de risco do "Plano Escudo", que inclui ainda as variações laranja e vermelha, conforme a previsão de ameaças.

Tecnologia de segurança adicional durante o desfile

Durante o desfile, a segurança presidencial ganhará o reforço de drones e equipamento anti-drones, usados para derrubar os dispositivos não tripulados suspeitos. Também será reforçada a equipe de "contra-snipers" para monitorar a movimentação de eventuais atiradores no perímetro da Esplanada dos Ministérios.

A tribuna presidencial, onde Lula estará com ministros do governo e autoridades dos Três Poderes, terá revista anti-bomba e química no sábado e passará a noite anterior sob guarda do GSI.

No começo da cerimônia, Lula desfilará em carro aberto para abrir o desfile, que este ano terá como tema central "Brasil Soberano" e inicia às 9h na Esplanada dos Ministérios. A apresentação cívico-militar terá duas horas.

As medidas de segurança foram acertadas em reuniões entre GSI, o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e levam em conta o período do julgamento da trama golpista no STF e a realização do desfile no próximo domingo. De acordo com auxiliares presidenciais, todos os protocolos já partem de critérios mais rígidos após o 8 de Janeiro.

