Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Haddad vê com otimismo reunião entre o Brasil e os EUA sobre comércio e sanções

Expectativa é que reunião entre ministros prepare terreno para encontro entre Lula e Trump

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11h54.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o governo brasileiro vê com otimismo a reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, marcada para esta tarde em Washington.

Segundo Haddad, Vieira “está bastante confiante no clima que se restabeleceu entre os dois governos” e tem trabalhado para separar divergências políticas das negociações econômicas.

Relações bilaterais e expectativas de diálogo construtivo

"Ele (Mauro Vieira) me pareceu bastante confiante com o clima que se restabeleceu entre os dois governos. Nós estabelecemos relações cordiais, como sempre tivemos e isolando essa questão política da questão econômica", disse Haddad.

O encontro entre Vieira e Rubio é parte da preparação para uma futura reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

A expectativa de interlocutores brasileiros é que o diálogo com a Casa Branca resulte em gestos concretos, como a suspensão do tarifaço de 50% sobre produtos nacionais e a revogação de sanções impostas a autoridades do país, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal.

Principais pontos da negociação entre Brasil e EUA

Segundo Haddad, o ponto mais sensível nos últimos meses foi justamente a mistura de questões políticas com interesses econômicos nas negociações bilaterais. Desde julho, quando Trump anunciou sobretaxas e sanções, o Brasil reagiu defendendo sua soberania e a independência de seus Poderes.

Agora, o Itamaraty trabalha para retomar o diálogo em bases pragmáticas, priorizando previsibilidade e acesso a mercados.

Além do comércio, os temas em pauta incluem fornecimento de minerais estratégicos, investimentos digitais e regulamentação de grandes plataformas, áreas em que os Estados Unidos buscam influência estratégica e garantias de alinhamento geopolítico, enquanto o Brasil busca proteger seus interesses econômicos e soberania.

Possibilidade de acordo amplo e medidas concretas

O governo brasileiro aposta que a reunião de Vieira com Rubio possa abrir caminho para um acordo mais amplo, garantindo medidas concretas e evitando que a futura conversa presidencial fique restrita a declarações simbólicas.

Acompanhe tudo sobre:ItamaratyFernando HaddadLuiz Inácio Lula da SilvaDonald Trump

Mais de Brasil

Megaoperação investiga esquema de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol em 21 cidades

Ministério da Saúde confirma 41 casos de intoxicação por metanol e 8 mortes em todo o Brasil

Barroso tem queda de pressão e é atendido em hospital de Brasília

Governo cria nova faixa etária para conteúdos audiovisuais e aplicativos de celular

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Por que ex-CEO do Starbucks está preocupado com o avanço da IA?

Future of Money

BlackRock anuncia lançamento de fundo para empresas emissoras de 'dólar digital'

Brasil

Megaoperação investiga esquema de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol em 21 cidades

Mercados

Ibovespa opera em queda, mas mantém a faixa dos 142 mil pontos