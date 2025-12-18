Tesouro Nacional aprova empréstimo de R$ 12 bilhões aos Correios

O Tesouro Nacional aprovou o pedido de empréstimo com garantias como parte do plano de reestruturação dos Correios, apresentado ao governo federal.

O valor da operação é de R$ 12 bilhões e, caso a estatal não consiga pagar as parcelas, o Tesouro Nacional assumirá a responsabilidade de cobrir a dívida, ou seja, o empréstimo tem a garantia do Tesouro.

Em nota, o Tesouro explicou que a avaliação da operação de crédito foi concluída com um conjunto de 5 instituições financeiras, sendo três privadas e duas públicas. O órgão do Ministério da Fazenda também afirmou que os juros estão dentro do limite.

"A operação respeitou o limite de taxa de juros estipulado pelo Tesouro Nacional para operações com aval da União e atendeu aos requisitos para a análise da capacidade de pagamento de empresas estatais com plano de reequilíbrio aprovado pelas instâncias competentes", diz o texto.

A taxa de juros foi fixada em 115% do CDI, abaixo do teto de 120% do CDI estabelecido pelo Tesouro. Esse limite foi o motivo da rejeição da primeira tentativa de empréstimo, ocorrida há algumas semanas.

A nota também informou que a proposta aprovada representa uma economia de R$ 5 bilhões em juros para os Correios, levando em conta a comparação com a operação que havia sido negada pelo Tesouro anteriormente.

"Uma diferença substancial nos encargos financeiros, implicando em redução de quase R$ 5 bilhões no custo com juros para os Correios em comparação à proposta originalmente considerada".