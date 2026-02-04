Eleições 2026: Tebet diz que Haddad não tem como 'fugir da missão' em SP

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, cobrou nesta quarta-feira, 4, a entrada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na eleição de São Paulo. A declaração foi dada na saída do evento de assinatura do pacto contra o feminicídio entre os três Poderes, no Palácio do Planalto.

Ao comentar o cenário eleitoral no estado, Tebet afirmou que Haddad não pode se afastar da disputa. “Não tem como o ministro Haddad fugir dessa missão. Não dá. O quadro não fecha sem ele. E ele precisa ter essa consciência e acho que tem”, disse.

Dupla de peso para a eleição paulista

Tebet já definiu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que disputará uma vaga no Senado por São Paulo. Publicamente, no entanto, afirma que se colocou à disposição para concorrer tanto no estado quanto no Mato Grosso do Sul. O prazo para transferência do domicílio eleitoral termina em 4 de abril.

Para a ministra, a eleição paulista exige pelo menos dois nomes de peso. Ela citou como alternativa a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin. “Não há possibilidade de ter pelo menos uma dupla em São Paulo. Uma andorinha não faz verão”, afirmou.

Questionada sobre a possibilidade de concorrer ao governo do estado, Tebet disse que Haddad e Alckmin seriam os nomes mais competitivos por estarem mais ligados à figura de Lula e terem maior capacidade de atrair votos para a chapa majoritária federal.

A ministra afirmou que deve ter uma nova conversa com Lula sobre o tema antes do carnaval e disse que, neste momento, o presidente discute o cenário com Haddad e Alckmin.

Para disputar o Senado em São Paulo, Tebet pode ser obrigada a mudar de partido. Ela recebeu convite do PSB, mas lideranças do MDB ainda defendem sua permanência na sigla.

*Com informações do Globo