Eleição presidente em Pernambuco: Lula (PT) fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 94,75% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar em Pernambuco, com 63,44% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 31,04%. Os dois disputarão o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em Pernambuco, 7,23 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador do Pernambuco?

Raquel Lyra, do partido PSD, foi reeleita governadora de Pernambuco, em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,94% das urnas apuradas, Raquel Lyra obteve 53,26% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Pernambuco

Senadores eleitos em Pernambuco?

Os candidatos Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) foram eleitos senadores da República pelo estado de Pernambuco nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,94% das urnas apuradas, Humberto Costa obteve 27,19% dos votos válidos (2.529.839 votos). Em segundo lugar ficou Marília Arraes (PDT), que recebeu 24,97% (2.323.608 votos).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica.

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.