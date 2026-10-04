Eleição presidente em São Paulo: Flávio Bolsonaro (PL) fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,9% das urnas apuradas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em São Paulo, com 51,93% dos votos válidos. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 38,20%. Os dois disputarão o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em São Paulo, 34,10 milhões de eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem foi eleito governador de São Paulo?

Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, foi reeleito governador de São Paulo em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Tarcísio obteve 62,65% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado das eleições em São Paulo

Senadores eleitos em São Paulo?

Os candidatos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos senadores da República pelo estado de São Paulo nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Derrite obteve 30,59% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou André do Prado, que recebeu 29,28%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.