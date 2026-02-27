Haddad diz que haverá conversa com Lula e Alckmin sobre eleição para governo de SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), declarou nesta sexta-feira, 27, que ainda não conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a possibilidade de disputar a eleição para o governo de São Paulo em 2026. Mas, afirmou que haverá uma reunião com o presidente e o vice, Geraldo Alckmin, na próxima semana a respeito do cenário eleitoral no estado.

Em entrevista ao podcast "Flow", Haddad explicou que estava para discutir o assunto com o chefe de Estado quando foi convidado para fazer parte da comitiva do presidente em sua viagem à Índia e Coreia do Sul. No entanto, não houve alinhamento sobre a eleição para o governo paulista.

"Eu tive duas reuniões longas com o presidente Lula em que passamos em revista uma parceria de 30 anos. Botamos muita coisa em dia. Quando ele me convidou para ir à Índia e à Coreia, eu imaginei que fosse a oportunidade de a gente continuar essa conversa [sobre eleições em São Paulo], mas não aconteceu", explicou o ministro.

Boatos e negociações para a próxima semana

Haddad enfatizou que os planos de sua pré-candidatura ao governo de São Paulo são especulações e nada foi definido com o Planalto. Mas, acrescentou que voltou a discutir o tema com o presidente Lula em um jantar informal na quinta-feira, 26.

Ele afirmou que chegou a considerar que o encontro poderia marcar a retomada do debate eleitoral. A avaliação, segundo ele, mudou quando o presidente pediu que o ministro levasse a esposa, Ana Estela, ao jantar, que contaria também com a presença da primeira-dama Janja.

"Em muitos lugares, foi publicado que essa decisão foi fechada, mas não aconteceu. Conversamos apenas sobre Índia e Coreia. Ontem ele me convidou para jantar e falei: 'vamos continuar aquela conversa'. Mas ele, falou: 'traz dona Ana Estela'. Então logo concluí que não vai rolar a tal conversa".

Segundo o ministro da Fazenda, ao final da noite o presidente perguntou quando ele retornaria a Brasília. Lula também informou que convocaria Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin para uma reunião na terça-feira, 3. O objetivo do encontro, segundo o ministro, será alinhar a situação em São Paulo. A reunião está prevista para tratar de articulações relacionadas ao cenário paulista.

"No fim do jantar, ele perguntou quando volto para Brasília e disse que vai chamar eu e o Alckmin para conversar sobre São Paulo para a gente se entender sobre isso. Então, não rolou o que está sendo divulgado na mídia. Vai rolar em breve, e quando rolar eu vou ser o primeiro a dizer".