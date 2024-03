Quais os números dos partidos nas eleições 2024

Em outubro, será a hora de escolher o seu candidato para prefeito e vereador pelos próximos quatro anos em sua cidade. Todos que disputam o cargo precisam estar vinculados a algum partido eleitoral, regra prevista na Constituição, e seguir alguns requisitos mínimos, como não ter pendências com a Justiça Eleitoral.

Para não ter confusão na “colinha” do número do seu candidato durante o voto, é importante ter conhecimento sobre quais são os números dos partidos que estão disputando as eleições em 2024. Te contaremos, neste artigo, todos os detalhes sobre como são definidos os números dos partidos aqui do Brasil, além de uma lista com todos os partidos ativos hoje no sistema eleitoral.

Como são definidos os números dos partidos?

Desde 1980 foi criada uma diretriz para que os partidos políticos pudessem ser identificados e seus filiados identificados diante dos pleitos eleitorais.

Hoje em dia, o número pode ser escolhido pelo partido político, mas respeitando algumas regras que tornam possível a organização por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Dentre as regras estabelecidas, estão:

A chamada "legenda" do partido deve ser escolhida entre os números 10 e 90;

Deve ser um número que não esteja em uso.

No caso de uma disputa entre dois partidos por uma mesma legenda, então será aceito o pedido daquele que primeiro que tiver feito os trâmites cadastrais.

Há também o caso de fusão de partidos. Quando isso acontece, os dois partidos são extintos e é criado um novo, com nova sigla, legenda e número.

Todos os candidatos precisam estar filiados aos seus partidos até o dia 06 de abril para disputarem com regularidade as eleições que acontecem no mês de outubro. Portanto, seis meses antes do evento.

Se você nunca votou e está ansioso para este grande momento de exercer a cidadania, é possível simulá-lo pelo site do TSE, neste link. É interessante fazer o teste para ver como será o momento da votação e como os elementos da urna ficam dispostos na tela.

Lista dos números dos partidos das eleições 2024

Confira abaixo, a lista dos partidos homologados no Tribunal Superior Eleitoral e os números de suas legendas: