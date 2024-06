Passaporte de graça: veja quem não paga a taxa para tirar o documento

Muitos dizem que determinadas pessoas não precisam pagar a taxa de emissão do passaporte, como, por exemplo, estudantes que são de baixa renda e ganham bolsa de estudo para fazer intercâmbio em outro país.

Também há quem diz que idosos são isentos do pagamento. Mas como tirar o passaporte de graça? Neste artigo, te contaremos se existe isenção no pagamento da taxa do passaporte e demais informações para você conseguir emitir o seu documento.

Quem é isento de pagar passaporte?

Existem projetos de lei que tramitam em diferentes instâncias visando a isenção da taxa de emissão do passaporte para diferentes grupos, que vão de idosos a pessoas de baixa renda.

Mas, atualmente, ainda não existe previsão legal de isenção ou desconto na taxa para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, autoridades ou qualquer outra categoria para tirar o passaporte.

Quais documentos são necessários para tirar o passaporte?

Para quem está preparado com toda a documentação durante o processo de emissão do passaporte vai perceber que ele pode estar em mãos rapidamente e sem burocracia.



Para isso, o Governo Federal já adianta todo esse processo de forma online, durante o preenchimento do formulário de interesse para tirar o passaporte. Nele, você já terá visibilidade de quais documentos são importantes incluir na lista.

Lembrando que, na fase de atendimento presencial, é necessário levar os documentos originais e, em casos de documento digital, é preciso que seja apresentado nos aplicativos oficiais, com QR code ou demais formas de verificação e validação.

Você não necessariamente precisará levar todos esses documentos, apenas aqueles que se encaixam com o seu caso. A lista oficial de documentos necessários para tirar o passaporte é essa:

Documento de identificação;

Passaporte anterior ou comprovação de ocorrência;

Autorização para menor;

Comprovação da emancipação;

Certificado de naturalização ou portaria;

Certidão que demonstre alteração de nome;

Comprovação do sexo;

Fotografia 5 x 7 para menor de 5 anos;

Certificar-se de sua regularidade eleitoral;

Certificar-se de sua regularidade com o serviço militar obrigatório;

Documentação do brasileiro nascido no exterior.

Qual valor do passaporte 2024?

Atualmente, existem três tipos de taxa para quem quer tirar o passaporte em 2024. Veja quais são os valores em cada caso: