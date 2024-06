CRLV: veja como imprimir e emitir o documento

O pagamento do CRLV já está disponível para todos os brasileiros que possuem um automóvel e querem deixar o veículo sem dívidas e autorizado para rodar nas vias públicas. O documento é obrigatório e pode ser solicitado por oficiais para checar se está tudo em ordem.

Portanto, se você quer ter a certeza de que o seu veículo está regularizado, te explicaremos o que é o CRLV, como emitir o documento e imprimi-lo depois de pagar a taxa anual.

O que é CRLV?

CRLV é a sigla para Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo. É o famoso licenciamento que deve ser pago todos os anos aqui no Brasil por quem possui um veículo automotor.

A taxa é obrigatória, pois é a comprovação de que o carro está autorizado e licenciado para circular pelas ruas, avenidas e rodovias do país. Pelo licenciamento, é possível ter acesso a diversas informações sobre o veículo, como:

Modelo, ano e cor do veículo;

Placa;

Chassi;

Renavam;

Dados do proprietário.

Para pagar o CRLV, o Detran de cada estado do Brasil disponibiliza uma lista com o mês do ano em que os veículos precisam tirar o licenciamento, seguindo o último número da placa. Em São Paulo, por exemplo, essa é a lista para motos, carros, reboque e ônibus:

Placas final 1 e 2, mês de julho;

Placas final 3 e 4, mês de agosto;

Placas final 5 e 6, mês de setembro;

Placas final 7 e 8, mês de outubro;

Placas final 9, mês de novembro;

Placas final 0, mês de dezembro.

Vale lembrar que só é possível pagar o licenciamento aqueles que já não tem débitos do IPVA, e também é preciso acertar todas as multas em aberto junto com o CRLV. Além disso, o não cumprimento do pagamento pode acarretar na apreensão do veículo.

Como baixar o CRLV pela internet?

Depois de pagar o CRLV, se você tem acesso a Carteira Digital de Trânsito, o aplicativo de celular, o seu CRLV estará disponível para download por lá. Veja o passo a passo:

Entre no aplicativo Carteira Digital de Trânsito; Faça o login utilizando o seu e-mail e senha gov.br; No menu principal, clique em “Veículos”; Depois, clique no modelo de veículo que você quer acessar o licenciamento; Clique em licenciamento; Acesse “Exportar”.

O documento já estará em formato PDF para download, e você pode baixar no seu celular ou enviar pelo Whatsapp e outras redes sociais.

Caso você não tenha acesso ao aplicativo, também é possível fazer o download do licenciamento do carro pelo Denatran. Confira o tutorial:

Acesse o Portal de Serviços do Denatran Clique em "Entrar com gov.br", depois selecione “Certificado digital”; Na tela inicial clique em “ Meus Veículos ”; Clique sobre o veículo desejado, em seguida baixe o CRLV; E pronto, o documento será baixado.

Como obter o CRLV para impressão?

Já para impressão do CRLV, é bem simples. Veja as opções:

Pela Carteira Digital de Trânsito: após fazer o passo a passo descrito acima e exportar o documento, pelo seu celular, você pode entrar no arquivo e procurar uma impressora para enviar o documento via bluetooth e realizar a impressão.

Há a possibilidade, também, de enviar o documento por e-mail, abrir em um computador e imprimi-lo.

Pelo Denatran: pelo Denatran o processo é o mesmo. Você deve seguir o passo a passo para baixar o licenciamento, entrar no documento e escolher a opção “imprimir”.