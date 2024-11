Número do chassi: o que é e como consultar?

Você sabe o número do chassi do seu veículo de cor? Se a resposta for não, fique tranquilo, até porque não é uma informação comum de se ter na ponta língua. O chassi existe como um registro de veículos para que ele esteja regulamentado nas leis de trânsito brasileiras e é exigido em situações bem específicas.

Se você está precisando consultar um chassi por algum motivo, te explicamos onde consultar o número do chassi, o que significa cada parte dele e quem pode consultá-lo.

O que é o número do chassi?

O número do chassi é uma sequência única de caracteres que todo veículo automotor tem. Podemos dizer que o número do chassi é o CPF de um carro. Também conhecido como Número de Identificação do Veículo (VIN), é ele o responsável por identificar o registro de um veículo, contendo informações sobre sua fabricação, características, modelo e afins.

Em casos de roubos, é comum ouvir que o chassi foi raspado ou alterado. Essa prática criminosa é feita para que o veículo não seja identificado em caso de apreensão. Também acontece na venda de veículos por pessoas de má-fé, que alteram os números para apontar no sistema que o carro é mais novo, por exemplo.

O que significa cada parte do número do chassi?

O número do chassi tem um padrão, e é composto por 17 caracteres, que incluem letras e números. Cada parte dele tem um significado específico, veja no detalhe:

Os três primeiros caracteres : significa “World Manufacturer Identifier (WMI)”, é a sequência que identifica o fabricante do veículo;

Cinco caracteres seguintes: fornecem detalhes sobre o modelo, tipo de carroceria e características do veículo;

Os caracteres de 9 a 17: referem-se a informações como o ano de fabricação, o local de montagem e a sequência de produção.

Onde consultar o número do chassi?

Existem algumas formas de consultar o número do chassi, veja como:

No veículo : a sequência numérica geralmente fica gravada em alguma estrutura do veículo, como na parte inferior do para-brisa; Na documentação : o número do chassi também pode ser encontrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e no Certificado de Propriedade do Veículo (CRV); Por consulta : órgãos como o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e os Detrans estaduais oferecem serviços online para consulta de informações relacionadas ao veículo, utilizando o número do chassi.

Quem pode saber o número do chassi de um carro?

Visto que o chassi pode ser consultado de diferentes formas, esse número pode ser considerado uma informação pública, desde que a pessoa que esteja consultando tenha os dados necessários do veículo.

Mas, vale lembrar que para ter acesso a informações mais detalhadas, como o histórico do veículo, restrições, multas e afins, o número do chassi não é o suficiente para a consulta. Essas informações estão restritas ao proprietário do veículo e às autoridades.

É possível fazer remarcação de chassi?

Para quem teve o número do chassi do veículo danificado de alguma forma, seja uma tentativa de alteração em roubo de carro recuperado e até casos de chassi danificado por ferrugem, o Detran disponibiliza um serviço de remarcação de chassi.

Veja as etapas para fazer a remarcação: