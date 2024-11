CRLV e CRV, duas siglas tão parecidas, mas qual a relação entre elas? Ambos são certificados muito importantes para quem tem um veículo, mas apesar do nome ser similar, possuem funções bem diferentes.

Neste artigo, você descobre qual é a diferença entre CRLV e CRV, o que significa cada um deles e a importância de ter esses documentos para a regularidade do seu veículo.

O que é o CRLV?

O CRLV é a sigla para Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Você deve conhecê-lo por licenciamento. Esse é um documento obrigatório para circular em vias públicas e é o que comprova que o licenciamento anual está em dia, o que significa que o veículo está regularizado para rodar.

No licenciamento, é possível checar várias informações, como os dados gerais, placa e o comprovante de que o pagamento de impostos foi feito, como o IPVA. Circular com um veículo sem licenciamento pode acarretar multa e apreensão do mesmo.

O que é o CRV?

Já o CRV é a sigla do Certificado de Registro de Veículo, que é o documento que comprova a propriedade do automóvel. Ele é emitido pelo Detran quando o veículo é registrado ou transferido de proprietário.

Você provavelmente só usará esse documento em casos de compra e venda do veículo, transferências de propriedade, ou alterações como mudança de endereço.

Qual a diferença entre CRLV e CRV?

A diferença principal entre CRLV e CRV está nas suas funções. Enquanto o CRLV é o documento de licenciamento, necessário para circular, o CRV trata do registro de propriedade.

É comum confundir os termos porque as siglas são parecidas, mas os documentos têm propósitos e formatos diferentes.

Esses documentos são obrigatórios?

Sim, ambos são obrigatórios, mas em diferentes circunstâncias. O CRLV deve ser portado sempre que o veículo estiver em circulação. Já o CRV só é necessário em caso de venda, transferência ou alteração de dados do veículo.

Vale lembrar que você pode utilizar o CRLV no formato digital, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, assim não há necessidade de ter a versão física. Já o CRV, carros mais antigos ainda tem a versão física, mas os modelos mais novos já incluem a versão digital também.

Posso ser multado se não estiver portando CRLV e CRV?

Sim, caso o motorista não esteja portando o CRLV física ou sua versão digital, pode ser autuado, resultando em uma multa e pontos na CNH. Com relação ao CRV, pode ficar despreocupado, você só vai usar mesmo na hora de transferir o veículo ou nas demais situações que já te contamos acima.