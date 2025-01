Como tirar a carteira de trabalho digital pela primeira vez? Veja passo a passo

Usada para registrar a vida profissional do trabalhador, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) serve também para garantir o acesso dos mesmos aos direitos trabalhistas previstos em lei. Antes, o documento era emitido apenas na forma física e demorava alguns dias para ficar pronto, mas desde 2017 a Carteira de Trabalho Digital chegou para simplificar o processo.

Em 2019, de acordo com a Portaria nº 621, do Ministério Público do Trabalho, esta versão online passou a, oficialmente, substituir o documento físico, de modo que agora todas informações gravadas no eSocial substituem as anotações feitas no papel. Desse modo, quem deseja emitir o documento deve apenas seguir os seguintes passos:

Pelo computador

Acessar o serviço Carteira de Trabalho pelo portal gov.br (é preciso ter uma conta cadastrada); Em seguida, o usuário será redirecionado ao portal Emprega Brasil ; Clicar em Entrar com gov.br ; Digitar o CPF e a senha cadastrada; Clicar em Carteira de Trabalho Digital

Pelo celular

Fazer o download do aplicativo Carteira de Trabalho Digital na loja de apps do celular (disponível para Android e iOS); Clicar em Entrar com conta gov.br; Fazer login na conta gov.br informando CPF e senha cadastrada ;

Após seguir esses passos, o trabalhador passa a ter acesso ao seu documento e consegue ver todos seus vínculos trabalhistas e detalhamento dos seus contratos profissionais.

É preciso mostrar a carteira de trabalho digital no momento da contratação?

Com a chegada da Carteira Digital, ficou mais simples o processo de contratação, especialmente, para aqueles trabalhadores que estão de home office. No momento da admissão, o trabalhador precisa apenas informar o seu CPF.

Onde posso emitir minha carteira de trabalho?

Não é mais necessário emitir a CTPS física. Esta versão impressa só será emitida em situações específicas, como para registrar empregos antigos. Para solicitá-la, é preciso ir a unidades do Poupatempo (em São Paulo), UAI (em Minas Gerais), ou outros órgãos afins, mediante agendamento prévio.

Como fazer carteira de trabalho para menor de idade?

A CTPS pode ser solicitada por qualquer brasileiro que tenha 14 anos ou mais. No caso dos trabalhadores com idade entre 14 e 16, estes deverão ser registrados como menores aprendizes e ter jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 horas semanais.