Como tirar a segunda via da Enel? Veja passo a passo

Na correria do dia a dia e com os problemas técnicos que acontecem às vezes nos e-mails e outras comunicações eletrônicas, é comum que os clientes da Enel — concessionária de energia que atende São Paulo, parte do Rio de Janeiro e Ceará — busquem a segunda via da conta de luz. Há várias maneiras de obtê-la, tanto por email quanto por telefone e WhatsApp.

A Enel tem um site e aplicativo dedicados ao cliente, no qual é possível ter informações sobre o consumo de luz, acesso às contas, débitos em aberto, e débitos faturados. Para acessá-lo, basta ter um login com a empresa e o número do CPF.

Elencamos um passo a passo para ter acesso à segunda via da conta de luz da Enel por todas as vias. Confira:

Como tirar a 2ª via da conta de luz da Enel?

Existem cinco maneiras de obter a segunda via da conta de luz. Segundo site oficial da Enel, são elas:

Site: para acessar a sua conta, é necessário ter login e senha de acesso. Basta clicar aqui para acessá-lo.

para acessar a sua conta, é necessário ter login e senha de acesso. Basta para acessá-lo. Aplicativo: disponível para iOS e Android. Para a segurança de seus dados, acesse também com login e senha.

disponível para e Para a segurança de seus dados, acesse também com login e senha. Whatsapp: (21) 99601-9608, clique aqui e fale com a Elena. Aqui você precisa confirmar algumas informações pessoais para acessar.

(21) 99601-9608, clique aqui e fale com a Elena. Aqui você precisa confirmar algumas informações pessoais para acessar. SMS: para acessar somente o código de barras para pagamento você via precisar do número da instalação.

para acessar somente o código de barras para pagamento você via precisar do número da instalação. Call center: caso você tenha débitos, também pode acessar ao código de barras ou à segunda via completa pelo número oficial da Enel.

Pelo site oficial da Enel

Acesse o site oficial da Enel e preencha o acesso. Você pode entrar com um login e senha (e-mail ou celular), com o Facebook ou com uma conta do Google; Uma vez logado no site, você será direcionado a um espaço que mostra as faturas em aberto, o número de instalação e o endereço do imóvel; Clique na fatura em aberto e escolha a opção "pagamento de débitos"; Clique na fatura em aberto e, depois, em "Pagar agora"; Escolha a forma como deseja pagar a sua fatura. Você pode pagar com pix, cartão de crédito, código de barras e com o banco (Santander, Banco do Brasil, Itaú ou Bradesco); Siga os próximos passos para efetuar o pagamento da sua conta. Uma vez logado no site, você pode ter acesso a outras informações, inclusive sobre como receber a sua conta de luz.

Pelo aplicativo oficial da Enel

Entre na Apple Store ou na Play Store no seu celular e baixe o aplicativo oficial da Enel; Preencha o seu email/celular e a senha para fazer login; Clique na instalação do imóvel e clique, em seguida, na aba "contas"; Role a página para baixo e clique na fatura pendente; Escolha a forma como deseja pagar a sua fatura. Você pode pagar com pix, cartão de crédito ou código de barras; Siga os próximos passos para efetuar o pagamento da sua conta. Uma vez logado no aplicativo, você pode ter acesso a outras informações, inclusive sobre como receber a sua conta de luz.

Pelo WhatsApp oficial da Enel

Acesse o link oficial do chat no WhatsApp pelo smartphone; Converse com a Elena, inteligência artificial da Enel. Ela vai te guiar em todo o processo.

Por SMS

Envie um SMS para o número 27373 com a palavra "CONTA" e o número da instalação. Exemplo: CONTA012345678; Você pode encontrar o número da instalação do imóvel em alguma conta antiga, por meio do aplicativo ou pedindo auxílio para a Elena, no WhatsApp. Siga as instruções enviadas pela Enel para pagar a fatura em aberto; Escolha a forma como deseja pagar a sua fatura. Você pode pagar com pix, cartão de crédito ou código de barras.

Por telefone