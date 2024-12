Conta de luz atrasada? Enel SP faz feirão de descontos no fim do ano

A Enel Distribuição São Paulo iniciou uma campanha de fim de ano com o objetivo de ajudar seus clientes a regularizarem as contas de energia em atraso. A ação, que vai até 31 de dezembro, oferece condições facilitadas de pagamento, como parcelamento de até 7 vezes e entrada mínima de apenas 10% para débitos vencidos há mais de 60 dias.

Para facilitar a negociação, a Enel disponibiliza diversos canais de atendimento, incluindo lojas físicas que terão horário especial no dia 14 de dezembro, sábado. As unidades de Santo Amaro e São Miguel Paulista estarão abertas das 8h às 13h para receber os clientes e ajudá-los a regularizar a situação.

Além das lojas físicas, os consumidores também podem realizar a negociação online, através do site da Enel São Paulo, pelo aplicativo da companhia, via WhatsApp no número (21) 99601-9608) ou pela Central de Relacionamento 0800 72 72 120.

Conforme a companhia, o objetivo da campanha é evitar a suspensão do fornecimento de energia para os consumidores inadimplentes, principalmente com a proximidade das festas de final de ano. “Com essa ação, queremos proporcionar aos nossos clientes a oportunidade de quitar suas dívidas. Muitos recebem o 13º salário nesta época, o que torna o período uma boa oportunidade para regularizar as contas e começar o novo ano com uma nova perspectiva”, afirma André Oswaldo, responsável pela área de mercado da Enel Distribuição São Paulo.

Condições de parcelamento

Para participar da campanha, o cliente deve ter ao menos uma fatura vencida há mais de 60 dias. Além da conta de energia, o consumidor deverá apresentar sua documentação nos canais de atendimento. Vale lembrar que quem já possui parcelamento vigente não poderá participar da ação, que termina em 31 de dezembro.

A empresa reforça que as condições de negociação variam conforme a situação de cada cliente, e a cobrança de encargos (IPCA + juros) e juros de parcelamento será aplicada aos débitos. Os valores de juros e encargos serão incorporados às contas mensais de energia.

Lojas participantes: