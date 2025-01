Como tirar a segunda via da Light? Veja passo a passo

Na correria do dia a dia e com os problemas técnicos que acontecem às vezes nos e-mails e outras comunicações eletrônicas, é comum que os clientes da Light — concessionária de energia que atende municípios do Rio de Janeiro — busquem a segunda via da conta de luz. É possível obtê-la com alguns simples passos.

A Light tem um site e aplicativo dedicados ao cliente, no qual é possível ter informações sobre o consumo de luz, acesso às contas, débitos em aberto, e débitos faturados. Para acessá-lo, é necessário ter em mãos o CPF/CNPJ do titular da conta, endereço do imóvel, número de telefone e código do cliente.

Elencamos um passo a passo para ter acesso à segunda via da conta de luz da Light. Confira:

Como tirar a 2ª via da conta de luz da Light?

Diferente da Enel, que oferece o serviço por diferentes canais, a Light só fornece a segunda via da conta de luz pelo site oficial.