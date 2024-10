Como emitir nova Carteira de Identidade no Tocantins: passo a passo para agendar online

Desde o começo do ano, a procura para tirar a nova Carteira de Identidade no Tocantins é alta, por isso, mais de 100 postos de atendimento estão espalhados pelo Estado para emitir o documento à população.

As regras de agendamento variam de acordo com a cidade. Saiba os detalhes de como agendar e emitir a CIN no Tocantins, além da relação de cidades que fazem o atendimento e demais informações sobre o documento.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, além de centralizar outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, definindo apenas um número de identificação para o brasileiro: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional em Rondônia?

Em Tocantins, o agendamento da CIN vai depender de onde você mora. Para quem é de Palmas, é necessário marcar um horário no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Veja o passo a passo:

Acesse o site https://iito.ssp.to.gov.br/servicos na aba de serviços; Clique em “Agendar atendimento”; Crie um login e senha ou entre com as suas informações do gov.br; Na página inicial, procure pela opção “agendar CIN”; Escolha o dia e horário que deseja agendar e escolha a unidade de emissão do documento; Informe as suas informações pessoais solicitadas; Confirme os dados e clique em agendar.

Após isso, é só comparecer na unidade escolhida para finalizar o processo. Vale lembrar que os agendamentos em Palmas são semanais. Eles acontecem toda sexta-feira, a partir das 14h, até os horários se esgotarem.

Já para quem mora no interior do Tocantins, não há necessidade de marcar um horário. Basta comparecer a Unidade de Atendimento da sua cidade, e seguir a fila por ordem de chegada. Confira todos os endereços disponíveis para tirar a CIN no Tocantins: https://iito.ssp.to.gov.br/cidadesdeatendimento

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

No Tocantins, para tirar a nova Carteira de Identidade, o cidadão precisa levar duas fotos recentes no formato 3x4, a versão original e uma cópia da certidão de nascimento ou casamento e a versão original e uma cópia de um documento oficial com CPF.

Além disso, se você deseja adicionar outros documentos na sua carteira, é possível. Leve consigo a versão original no dia marcado. Veja quais documentos você pode inserir na sua CIN:

Carteira de Trabalho;

Cartão Nacional de Saúde (SUS);

Certificado Militar;

CNH;

DNI;

NIS;

PASEP;

PIS.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais segura com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.