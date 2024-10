Como emitir nova Carteira de Identidade em Sergipe: passo a passo para agendar online

Seja em Aracaju ou no interior do Estado, toda a população de Sergipe já está apta a tirar a Nova Carteira de Identidade, desde que esteja com o CPF regularizado. A CIN chega para ocupar o lugar que hoje é do RG, e será considerada o principal documento do cidadão brasileiro nos próximos anos. Se você mora em Sergipe e ainda não sabe como emitir a sua CIN, confira um passo a passo completo para agendar e emitir o documento, além de outras dicas e informações da nova Carteira de Identidade.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, além de centralizar outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, definindo apenas um número de identificação para o brasileiro: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional em Sergipe?

Para emitir sua CIN, o primeiro passo é realizar o agendamento no site da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. Todas as segundas e quintas-feiras, às 12h, são abertos os horários, que ficam disponíveis até o esgotamento.

Confira o tutorial:

Acesse o site https://www.ssp.se.gov.br/ ; No menu principal, clique na opção “Serviços” e depois “Emissão da Carteira de Identidade”; Na página que foi aberta, clique na opção “Agendamento da CIN”, destacada em amarelo; Uma nova página se abrirá. Clique em “agendamento”; Escolha a unidade que deseja agendar; No calendário, selecione a data e depois horário que quer ser atendido; Preencha o formulário com as informações pessoais solicitadas; Clique em “Agendar”; Verifique se todas as informações estão corretas e confirme o agendamento.

Pronto, depois de agendar, basta comparecer na unidade escolhida com os documentos obrigatórios. Já no caso de pessoas idosas, com deficiência, gestantes, crianças de até dois anos, puérperas, pacientes oncológicos e portadores de fibromialgia, não há necessidade de agendamento, podendo comparecer diretamente a uma unidade de atendimento.

É possível checar todas as unidades de atendimento presentes tanto na capital, quanto no interior de Sergipe, por meio do link:

https://www.ssp.se.gov.br/Servicos/InstitutoIdentificacao

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

Os documentos obrigatórios para emitir a nova Carteira de Identidade em Sergipe incluem o número do CPF e a certidão de nascimento ou casamento. Caso o cidadão queira adicionar outros documentos na identidade, também é preciso levar consigo as cópias originais.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Mesmo que os agendamentos e emissões já estejam acontecendo, ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais segura com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física, e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.