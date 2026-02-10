Como o BTG Pactual criou 10 camadas de segurança para proteger o cliente no dia a dia

Golpes digitais, roubos de celular e fraudes em transações financeiras deixaram de ser exceção e passaram a fazer parte da rotina de quem usa banco, Pix e cartão todos os dias. Em períodos de maior exposição — como viagens, feriados prolongados ou grandes eventos —, essa preocupação se intensifica.

É nesse cenário que o BTG Pactual estruturou sua estratégia de segurança digital baseada em múltiplas camadas, combinando tecnologia, prevenção e autonomia do cliente. A lógica é que quanto mais pontos de proteção ativos, menor a exposição ao risco — e maior a tranquilidade para usar a conta no dia a dia.

Quer conhecer todas as camadas de proteção disponíveis no BTG Pactual? Acesse o hub de segurança e veja como ativar cada recurso

Segurança em camadas: uma lógica que reduz riscos

O conceito central adotado pelo BTG é o de proteção em camadas. Na prática, isso significa que a segurança não depende de um único recurso, mas da soma de diferentes mecanismos que se complementam.

Ao todo, são 10 camadas de segurança, reunidas na Central de Segurança do aplicativo. Ali, o cliente encontra, em um único ambiente, ferramentas que permitem ajustar limites, definir permissões e ativar controles adicionais de acordo com seu perfil e momento de uso.

O objetivo não é restringir a experiência, mas colocar o cliente no controle das próprias decisões, reduzindo vulnerabilidades comuns em situações de risco.

Recursos práticos que fazem diferença no cotidiano

Entre os mecanismos mais tangíveis da Central de Segurança estão funcionalidades pensadas para o uso real do banco — fora do ambiente ideal.

É o caso do Modo Lugar Seguro, que permite ocultar informações sensíveis, como investimentos, quando o acesso ocorre fora de redes Wi-Fi confiáveis.

Outros recursos incluem cartão virtual com CVV dinâmico, confirmação de compras em situações suspeitas, biometria no login, geolocalização protegida e controle total das funções do cartão físico, como compras por aproximação, online ou saques.

Quando menos exposição significa mais segurança

Além das camadas padrão, o BTG Pactual desenvolveu soluções para cenários específicos em que o risco é maior, como circular na rua com o celular ou ficar temporariamente sem acesso ao aparelho.

Um exemplo é a Assistente Virtual no WhatsApp. O cliente pode definir limites específicos para transações feitas por esse canal e, se preferir, até usar apenas a assistente para pagamentos do dia a dia, sem manter o aplicativo do banco instalado no celular durante um período.

Na prática, isso reduz a exposição a valores maiores, mantém o controle financeiro e diminui a fricção em situações em que segurança e agilidade precisam caminhar juntas.

Camadas extras para resposta rápida em situações críticas

Outra camada adicional é o BTG Watch, que funciona como um reforço de segurança quando o celular não está acessível. Com autenticação biométrica, o cliente consegue consultar informações, ocultar contas e até acionar um botão de pânico, que promove uma desconexão rápida em casos de perda ou furto.

Viajar, pagar e usar o banco com mais tranquilidade começa pela prevenção. Veja como o BTG estrutura sua segurança digital

A proposta é reduzir o tempo de resposta em momentos críticos, oferecendo alternativas para agir rápido e evitar danos maiores.

Autonomia como pilar da segurança digital

Mais do que tecnologia, a estratégia do BTG parte de um princípio institucional de que segurança eficiente depende de informação, clareza e autonomia.

Ao concentrar os recursos em uma Central de Segurança e permitir que o próprio cliente ajuste suas configurações, o banco reforça uma abordagem preventiva — focada em reduzir riscos antes que eles se concretizem, sem comprometer a experiência digital.

Mais controle, menos exposição e decisões mais seguras no dia a dia. Descubra como a Central de Segurança funciona na prática