CNH: tudo sobre a Carteira Nacional de Habilitação

Desde 1891 carros circulam nas ruas brasileiras, mas apenas em 1966 os condutores foram registrados e regulamentados pelos departamentos de trânsito.

Mesmo assim, só em 1998 que a CNH ganhou o protagonismo que hoje obtém para o cidadão brasileiro, pois a carteira passou a ter validade, além de se tornar um dos principais documentos de identificação.

Neste artigo, vamos te explicar o que é a CNH, quais as categorias do documento e as etapas para que você possa se tornar um motorista habilitado.

O que significa CNH?

A sigla CNH significa Carteira Nacional de Habilitação, ou simplesmente "carteira de motorista". É ele quem habilita condutores a dirigirem veículos automotores, sendo um documento imprescindível para motoristas.

A CNH funciona como o registro oficial do condutor, e é por meio dela que são controlados os pontos em casos de infrações de trânsito, além de penalizações mais severas, que podem acarretar na cassação e perda da carta.

Atualmente, o documento pode ser usado no lugar do RG, pois além do nome e foto do condutor, ele também informa o CPF do cidadão.

Quais as categorias da Carteira Nacional de Habilitação?

Confira as categorias disponibilizadas na Carteira Nacional de Habilitação:

Tipo de categoria Quem se encaixa? Exemplos ACC Motoristas com autorização para conduzir ciclomotor de duas ou três rodas, com motor de combustão interna e que a velocidade máxima não exceda 50km/h. Bicicleta motorizada;

Ciclomotor/cinquentinha. A Condutor de veículos motorizados de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. Moto;

Motoneta;

Triciclo. B Motoristas com habilitação para dirigir veículos que o peso bruto total não exceda 3,5 toneladas e a lotação seja de, no máximo, 9 lugares contando o motorista. Não abrange a categoria A. Automóvel.

Picape/SUV;

Van. C Condutor já habilitado pela categoria B e de veículos que excedam 3,5 toneladas. Caminhão;

Caminhonete;

Van de carga. D Condutor que atende às categorias B e C, além de veículos utilizados no transporte de passageiros que excedam a 9 lugares contando com o motorista. Ônibus;

Micro-ônibus;

Van de passageiros. E Motorista que atende às categorias B, C ou D e que tenha unidade acoplada, como reboque, semirreboque, trailer ou carreta articulada que tenha 6 toneladas ou mais no peso bruto total. Automóvel tracionando trailer;

Caminhão tracionando — duas carretas (Treminhão);

Ônibus articulado (Sanfonado ou minhocão).

Quais são os documentos necessários para tirar a CNH?

Segundo o Detran, você pode dar entrada no seu processo de tiragem da CNH com um documento de identidade (RG ou equivalente) com foto atual e CPF próprio. No site do Detran-SP, os seguintes documentos são válidos como documento de identidade:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - mesmo vencida;

Registro Geral (RG) emitido por qualquer estado do Brasil;

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE);

Passaporte;

Protocolo de refúgio;

Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM);

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM);

Carteira de Registro Diplomático (CRD) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) com documento que comprove filiação;

Documentos de identidade militar emitidos pelo Ministério da Defesa (Exército, Marinha e Aeronáutica);

Documentos de identificação funcional emitidos pelas polícias federal e estadual;

Documentos de identidade emitidos por entidades, como conselhos ou ordens de classe, com previsão legal;

Carteiras de identidade funcional de servidores públicos estaduais, emitidas pelas secretarias de Estado, órgão ou unidade a que o servidor esteja vinculado (Lei nº 7.836/92 e Decreto nº 39.670/94);

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Mas não basta tê-los em mãos, é necessário todo um processo para se formar um condutor habilitado.

Confira as etapas:

Documentação

Primeiramente, você precisa reunir a documentação necessária para levá-la ao CFC, Centro de Formação de Condutores. É por lá que a solicitação é feita, basta levar CPF, RG e comprovante de residência.

Devidamente matriculado, é hora de pagar os serviços do CFC que você escolheu e as taxas referentes ao Detran.

CFC

No início do CFC, o aluno passará por 45 horas de aulas teóricas para aprender as leis de trânsito, sinalizações e outros temas envolvendo a formação do condutor.

Também é feita a avaliação psicotécnica do aluno e ele pode ser encaminhado para a próxima fase após passar no teste teórico.

Aula prática

A aula prática é também a hora mais esperada por quem sonha com a carteira de motorista. São 20 horas de treinamento para que o aluno se forme condutor após uma prova prática realizada no fim do processo.

PPD

A partir de agora o condutor está habilitado, mas isso não basta. O motorista recém formado agora terá que passar por 12 meses de experiência nas ruas.

Com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que tem a Permissão para Dirigir (PPD) não pode receber multas gravíssimas e graves, ou ser reincidente em multas médias durante esse período.

Depois de um ano, o condutor já pode dar entrada na CNH definitiva, a Carteira Nacional de Habilitação, que atualmente tem validade de 10 anos para os cidadãos de até 50 anos.

