Como renovar a CNH em 2024? Veja o passo a passo

O ano vira e várias responsabilidades aparecem para o cidadão motorizado se atentar: é renovação do IPVA, licenciamento, seguro do carro e a CNH, que por ter um período de validade um pouco maior, vai sendo esquecida… mas afinal, quando e como renovar a CNH em 2024?

Nós te contaremos, neste texto, todos os detalhes que você precisa saber antes de iniciar o processo de renovação da sua carteira de motorista, além de um passo a passo para realizar o procedimento pelo site do Detran.

Qual o prazo para renovar a CNH em 2024?

A renovação da CNH em 2024 vai depender da data de vencimento da carteira de cada indivíduo habilitado. Desde 2021, quem fez a renovação da CNH percebeu que, agora, o prazo para a próxima renovação é de 10 anos, desde que o cidadão tenha menos de 50 anos.

Então, verifique no seu documento a data de validade, se o ano indicado é o de 2024, você já pode começar a renovação 30 dias antes da data final.

Por exemplo, se a CNH de José vence no dia 15/04/24, ele já pode iniciar a solicitação da nova carteira a partir do dia 15/03/24.

Quem precisa renovar a CNH em 2024?

Todas as pessoas que têm o vencimento da carta previsto para o ano de 2024, precisam fazer a renovação no mesmo ano, de preferência antes do vencimento do documento. Veja as etapas que você vai passar na hora de fazer a renovação da sua CNH:

Abertura do pedido (em SP o processo é feito online, pelo site do Detran) e confirmação dos dados;

Realização do exame toxicológico (para as categorias C,D ou E);

Realização do exame médico para todas as categorias;

Realização do exame psicológico (para quem exerce atividade remunerada — EAR);

Pagamento das taxas do Detran para todas as categorias;

Emissão e entrega da CNH impressa.

Depois disso, você também terá a sua CNH atualizada no aplicativo CNH digital.

Taxas e pagamentos: veja os preços atualizados para 2024 em SP

Confira os valores a serem pagos para a renovação da CNH neste ano:

Taxa do exame médico : a taxa custa R$116,69, referente a consulta médica que dará o aval de que o motorista tem condições para dirigir. O valor é pago diretamente ao médico e o exame é marcado no site do Detran, que indicará os profissionais cadastrados mais próximos de você. Os motoristas de todas as categorias devem passar pelo exame.

Taxa da emissão da renovação e envio da CNH pelo correio: essa é a segunda taxa obrigatória para a renovação da CNH, que custa R$127,69. A taxa deve ser paga em Lotéricas ou bancos conveniados em que o solicitante é correntista.

Taxa de avaliação psicológica : consulta obrigatória para quem exerce atividade remunerada (EAR), como por exemplo taxistas, motoristas de caminhão e ônibus, entre outros. O valor de R$136,14 deve ser pago diretamente ao psicólogo.

Exame toxicológico : esse custo é destinado apenas para as categorias C, D ou E. A recomendação do Detran é consultar um laboratório que seja credenciado pelo Senatran para realizar o exame. O valor do procedimento varia de acordo com a empresa selecionada, e deve ser pago diretamente a ela.

Depois de vencida, qual o prazo para renovar a carteira de motorista?

Depois que a carteira de motorista estiver vencida, o cidadão tem o prazo de 30 dias após o vencimento para realizar a renovação. Essa é a indicação feita pelo Detran. Caso a carta esteja em situação regular (nem suspensa ou cassada), o cidadão pode realizar a renovação do documento a qualquer momento.

Para quem teve o documento suspenso ou cassado e precisa renová-lo, o processo só pode ser feito depois que a CNH estiver regularizada.

Quais são os documentos necessários para renovar a CNH?

Se 2024 é o ano de renovação da sua CNH, você precisa estar munido com a sua CNH antiga, RG e CPF, além de um comprovante de residência. Durante todo o processo, por via das dúvidas, tenha consigo também a cópia desses documentos.

Como renovar a CNH pela internet?

Em São Paulo, o processo de renovação é feito pela internet, apenas os exames precisam ser presenciais.

Passo a passo para o Detran SP

Preparamos um passo a passo para renovação da CNH usando o exemplo do Detran de São Paulo para facilitar a compreensão, acompanhe:

Na página principal do site do Detran SP , clique em “Habilitação”; No primeiro bloco, renovação online, clique em “Acesse o serviço”; Selecione a opção “Faça pela internet”; Entre com o seu login e senha ou, então, faça o cadastro utilizando o seu CPF.

Quando estiver logado, siga as instruções feitas pelo Detran, realize o agendamento dos exames e pague as taxas propostas. Após o processo finalizado, o prazo é de até 10 dias úteis para a entrega do novo documento para o endereço informado no cadastro.

