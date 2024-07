UPA x AMA: veja as diferenças e quais atendimentos são feitos em cada uma

A UPA e o AMA fazem parte do Sistema Público de Saúde e são duas formas de atendimento para dividir a carga de pacientes dos hospitais, além de organizar e setorizar melhor os serviços prestados à população.

Mas muitos cidadãos ficam em dúvida se devem procurar uma UPA ou AMA quando precisam de atendimento. Por isso, te explicaremos, neste artigo, as principais diferenças entre a UPA e o AMA e os serviços oferecidos por cada um deles.

Qual a diferença entre UPA e AMA?

A principal diferença entre a UPA e o AMA está no tipo de atendimento feito. Os AMAs são os Atendimentos Médicos Ambulatoriais, enquanto a UPA é a Unidade de Pronto Atendimento.

O AMA recebe casos de baixa complexidade e faz acompanhamento médicos e exames, enquanto a UPA foca em casos graves, sendo de urgência e emergência.

Portanto, toda vez que o atendimento precisa ser rápido, pois tem riscos de agravamento, o paciente deve ser destinado para a UPA. Se o atendimento for mais simplificado e de baixo risco, pode ser encaminhado para o AMA.

Qual a diferença entre UBS e AMA?

Já no caso das UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde, elas têm o objetivo de fazer um tratamento preventivo no paciente. Isso inclui consultas básicas de saúde, exames de rotina, vacinas, controle de doenças e promoção da saúde.

Com isso, os atendimentos geralmente são feitos com hora marcada, visando o objetivo específico que o cidadão precisa consultar. Já a AMA pode se encaixar em um atendimento de mais urgência, mas de baixa complexidade, em que não há hora marcada.

O que o AMA oferece?

A AMA oferece um atendimento em diferentes especialidades para casos de baixa e média urgência, e pode ser considerado um serviço intermediário entre a UBS e a UPA. Isso inclui:

Atendimentos de sintomas agudos, mas que não necessitam de cuidados de alta complexidade;

Administração de medicamentos;

Realização de exames simples;

Procedimentos ambulatoriais;

Consultas com especialistas de plantão.

Que tipo de atendimento a UPA faz?

A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, faz atendimentos de urgência e emergência, para casos em que há risco de morte imediato ou que podem evoluir e ter mais gravidade. A UPA é a primeira triagem do paciente, com avaliação médica, medicação e encaminhamento para exames.

Por lá, é possível ser atendido por:

Emergências clínicas;

Emergências traumáticas;

Doenças respiratórias;

Problemas cardíacos;

Outros.

De acordo com o Ministério da Saúde, existem alguns sintomas que podem indicar que é importante procurar a UPA mais próxima de você. São eles:

Febre alta, acima de 39ºC;

Fraturas e cortes com pouco sangramento;

Infarto e derrame;

Queda com torção e dor intensa ou suspeita de fratura;

Cólicas renais;

Falta de ar intensa;

Crises Convulsivas;

Dores fortes no peito;

Vômito constante.

É um serviço que funciona 24h por dia nos 7 dias da semana, e tem o objetivo de desafogar as filas dos hospitais. De caso a caso, a UPA avalia se o paciente deve ficar em observação no local com medicação ou ser encaminhado para uma unidade de referência.