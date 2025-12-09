Greve dos ônibus de SP: motoristas realizam paralisação após atraso do 13º

Motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo iniciaram uma paralisação na tarde desta terça-feira, 9.

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas), a mobilização começou nos terminais por iniciativa dos próprios motoristas por volta das 16 horas.

No momento, a orientação dos motoristas que estão com o ônibus em circulação é recolher os veículos. Há informações de ônibus paralisados em diversos terminais da cidade, como o Dom Pedro II, Santo Amaro e Campo Limpo.

A principal reivindicação da categoria é relacionada ao 13º salário. Os trabalhadores afirmam que não receberam a primeira parcela, que deveria ter sido paga no fim de novembro.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o presidente do sindicato, Valdemir dos Santos, afirmou que havia um acordo com as empresas para que o pagamento atrasado fosse realizado em conjunto com a segunda parcela no próximo dia 12 de dezembro.

O sindicato, porém, foi informado pelas empresas de ônibus no início da tarde desta terça-feira que precisaria de um novo prazo de pagamento, sem determinar uma data concreta.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) afirmou que as empresas não estão poupando esforços para honrar com suas obrigações trabalhistas com os empregados e admitiu que solicitou um prazo maior para regularizar o pagamento do 13º.

"As empresas têm mantido diálogos constantes com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte no sentido de finalizar os acertos para a revisão quadrienal dos contratos de concessão firmados com a municipalidade, recompondo o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, de forma a se evitar qualquer movimento paredista dos trabalhadores do transporte coletivo, que venha a causar prejuízos a população que depende desse serviço essencial e estratégico", afirmou.

Prefeitura diz que os repasses para empresas estão em dia

Em nota, a prefeitura da cidade informa que os repasses às empresas de ônibus estão em dia e o pagamento do 13º salário dos trabalhadores é de responsabilidade exclusiva das concessionárias.

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade e SPTrans vão registrar um Boletim de Ocorrência contra as empresas que aderiram a uma paralisação sem aviso prévio.

"A gestão se solidariza com todos os usuários que dependem do transporte público e que hoje sofrem com o descaso, irresponsabilidade e falta de compromisso dessas companhias com a população", diz a nota.

Chuva e greve causa lentidão no trânsito

Com a chuva e a greve dos ônibus, a cidade passa de 1.118 quilômetros de lentidão. Na Zona Norte, a alta em relação a média do horário é de 15%, enquanto na Zona Sul chega a 25%. Nesse cenário, as corridas de transporte por aplicativo estão mais caras que o habitual para o horário.