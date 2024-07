Greve de ônibus em SP: rodízio de veículos é suspenso nessa quarta-feira

Após o anúncio da Greve de Ônibus em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) anunciou que o rodízio de veículos na capital paulista foi suspenso nesta quarta-feira, 3.

Às quartas-feiras, os veículos com placas terminadas em 5 e 6 não podem transitar na cidade das 7h às 10h e das 17h às 20h. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 130, uma infração média de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Prefeito acompanha greve do transporte público

O prefeito Ricardo Nunes estará nesta quarta-feira (3) no Centro de Operações da SPTrans para acompanhar em tempo real o monitoramento dos ônibus e a movimentação pela cidade em razão da paralisação anunciada pelo sindicato de trabalhadores do sistema municipal de transporte. Haverá atendimento à imprensa no local.

Como medidas para amenizar o impacto da greve, o prefeito recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), que determinou que o sindicato mantenha 100% do efetivo de motoristas e cobradores nos ônibus da capital no horário de pico, das 6h às 9h e das 16h às 19h, e o mínimo de 50% do efetivo nos demais períodos. Caso seja descumprida a determinação judicial, será aplicada uma multa de R$ 100 mil. O prefeito decretou ponto facultativo e suspendeu o rodízio municipal de veículos.

*Mais informações em instantes