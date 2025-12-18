Brasil

Grande SP confirma alta da tarifa de ônibus em 2026; veja cidades

Apenas quatro, dos 39 municípios, não pretendem aumentar o preço das passagens; veja quais

Prefeitura da capital paulista não informou definição sobre tarifa dos ônibus em 2026 (Paulo Pinto/Agência Brasil/Divulgação)

Gabriela Pessanha

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12h59.

Um levantamento apontou que das 39 cidades da Grande São Paulo, apenas quatro confirmaram que não aplicarão reajuste nas tarifas de ônibus em 2026. 

Do total, 17 cidades afirmam que ainda não há definição sobre um possível aumento das passagens em janeiro.

A prefeitura da cidade de São Paulo também não informou como será a cobrança das tarifas no próximo ano.

Quais cidades de São Paulo vão ter reajuste na passagem de ônibus?

A pesquisa questionou as 39 cidades da região metropolitana de São Paulo sobre o preço das passagens em 2026.

Cidades que não terão reajuste em 2026

  • Itapevi;
  • Mairiporã;
  • Poá;
  • Suzano.

Cidades que não definiram se haverá mudança em 2026

  • Arujá;
  • Barueri;
  • Caieiras;
  • Cotia;
  • Diadema;
  • Embu das Artes;
  • Ferraz de Vasconcelos;
  • Francisco Morato;
  • Franco da Rocha;
  • Itaquaquecetuba;
  • Mauá;
  • Mogi das Cruzes;
  • Osasco;
  • Ribeirão Pires;
  • Rio Grande da Serra;
  • Santana de Parnaíba;
  • Santo André;
  • São Bernardo do Campo.

Cidades que não responderam ao levantamento

  • São Paulo;
  • Cajamar;
  • Carapicuíba;
  • Embu-Guaçu;
  • Guarulhos;
  • Itapecerica da Serra;
  • Jandira;
  • Juquitiba;
  • Taboão da Serra;
  • Vargem Grande Paulista.

Cidades que pretendem manter a política de tarifa zero

As cidades abaixo oferecem transporte coletivo gratuito subsidiado pela prefeitura e devem permanecer desta forma em 2026.

  • Guararema;
  • Santa Isabel;
  • São Caetano do Sul;
  • São Lourenço da Serra.

Cidades que não oferecem transporte municipal 

Em alguns municípios, o transporte coletivo é realizado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).

A empresa é responsável pelo sistema intermunicipal do estado.

  • Biritiba Mirim;
  • Pirapora do Bom Jesus;
  • Salesópolis.

O levantamento foi realizado pela TV Globo.

Tarifas na região metropolitana

As tarifas de ônibus nas cidades da Grande São Paulo variam de R$ 4,25 a R$ 6,00.

Elas podem ser pagas com dinheiro ou cartão de transporte municipal. A definição do método de pagamento é realizada pela gestão de cada cidade.

Diadema é a cidade com a menor tarifa, de R$ 4,25 para passageiros que utilizarem o cartão SOU+Diadema.

Suzano cobra o maior valor de passagem, de R$ 6,00. Em 2026, a cidade não deve realizar reajuste nas tarifas.

