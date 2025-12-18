Grande SP confirma alta da tarifa de ônibus em 2026; veja cidades

Prefeitura da capital paulista não informou definição sobre tarifa dos ônibus em 2026 (Paulo Pinto/Agência Brasil/Divulgação)
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12h59.
Um levantamento apontou que das 39 cidades da Grande São Paulo, apenas quatro confirmaram que não aplicarão reajuste nas tarifas de ônibus em 2026.
Do total, 17 cidades afirmam que ainda não há definição sobre um possível aumento das passagens em janeiro.
A prefeitura da cidade de São Paulo também não informou como será a cobrança das tarifas no próximo ano.
A pesquisa questionou as 39 cidades da região metropolitana de São Paulo sobre o preço das passagens em 2026.
As cidades abaixo oferecem transporte coletivo gratuito subsidiado pela prefeitura e devem permanecer desta forma em 2026.
Em alguns municípios, o transporte coletivo é realizado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).
A empresa é responsável pelo sistema intermunicipal do estado.
O levantamento foi realizado pela TV Globo.
As tarifas de ônibus nas cidades da Grande São Paulo variam de R$ 4,25 a R$ 6,00.
Elas podem ser pagas com dinheiro ou cartão de transporte municipal. A definição do método de pagamento é realizada pela gestão de cada cidade.
Diadema é a cidade com a menor tarifa, de R$ 4,25 para passageiros que utilizarem o cartão SOU+Diadema.
Suzano cobra o maior valor de passagem, de R$ 6,00. Em 2026, a cidade não deve realizar reajuste nas tarifas.