Governo de SP anuncia leilão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM do projeto Alto Tietê

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 3, o edital do projeto Alto Tietê, a respeito da concessão no formato de parceria público-privada (PPP) que inclui os trens das Linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e o Expresso Aeroporto de trens metropolitanos, atualmente operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Segundo a nota do governo estadual, a concessão irá beneficiar 4,6 milhões de habitantes da zona leste de São Paulo, além de Guarulhos, Ferraz de Vasconcellos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. O leilão está marcado para 2025.

A concessão das linhas faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões no prazo de 25 anos. O projeto prevê a construção de dez novas estações para atender a população, sendo oito pela concessionária e duas pelo Metrô (estações Penha e Gabriela Mistral), além da reconstrução e ampliação de outras sete e a reforma das demais estações existentes.

Atualmente, as três linhas somam 102 quilômetros de extensão, com 29 estações em operação. Com a concessão, haverá a ampliação de 22,6 km nas três linhas, recuperação e modernização da rede aérea, da via permanente e do sistema de sinalização e a aquisição de novos equipamentos e reformas necessárias para operação dos trens. A demanda estimada em 2050, segundo os estudos, é de 1,3 milhão passageiros/dia.

Expansões nas linhas

A Linha 11-Coral terá expansões em seus dois sentidos: no Centro da cidade de São Paulo, será estendida da Estação da Luz até a Estação Palmeiras-Barra Funda e, em Mogi das Cruzes, será prolongada em mais quatro quilômetros, da Estação Estudantes até a Estação César de Sousa.

Investimentos Totais: R$ 5,4 bilhões

Expansão até a Estação Palmeiras Barra-Funda e até a Estação César de Sousa

4 estações novas: Bom Retiro, Lajeado, César de Sousa e Penha

3 estações reconstruídas: Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes

3 estações ampliadas: Brás, Guaianases e Braz Cubas

11 estações reformadas: Palmeiras-Barra Funda, Luz, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Dom Bosco, José Bonifácio, Antônio Gianetti Neto, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Calmon Viana e Suzano

Eliminação de todas as passagens em nível existentes na Linha 11-Coral e substituição por outros meios de transposição em desnível (passarelas, viadutos rodoviários ou passagens inferiores)

Viagens a cada 3 minutos, entre Barra Funda e Suzano

Viagens a 6 minutos, entre Suzano e Cezar de Souza

A Linha 12-Safira terá extensão entre a Estação Calmon Viana e a Estação Suzano, com cerca de 3 km de novos trilhos e nova integração com Linha 11. Também ganhará nova integração com a Linha 13-Jade nas futuras estações Cangaíba e Gabriela Mistral.

Investimentos totais: R$ 3,2 bilhões

Extensão da Estação Calmon Viana até a Estação Suzano, com nova integração com a Linha 11

2 estações novas: Cangaíba e Gabriela Mistral, com integração com a Linha 13

1 estação reconstruída: Itaquaquecetuba

6 estações reformadas: USP Leste, Comendador Ermelino, São Miguel Paulista, Jardim Helena/Vila Mara, Itaim Paulista e Jardim Romano

Viagens a cada 3,25 minutos até Itaquaquecetuba

Viagens a cada 6,5 minutos até Suzano

A Linha 13-Jade também terá expansão em seus dois sentidos: no sentido Guarulhos, será estendida da Estação Aeroporto-Guarulhos até a região de Bonsucesso, com quatro novas estações e 10,4 km de novos trilhos. Já no sentido São Paulo, será estendida até a Estação Gabriela Mistral, com duas novas estações e 5,2 km de extensão.

Investimentos totais Linha 13-Jade e Serviço Expresso Aeroporto: R$ 3,3 bilhões

Expansão até Bonsucesso, com 4 novas estações: Jardim dos Eucaliptos, São João, Presidente Dutra e Bonsucesso, em 10,4km de novos trechos.

Expansão até Gabriela Mistral, com duas novas estações: Cangaíba e Gabriela Mistral, com 5,2 km de extensão.

Novas integrações com a Linha 12-Safira (Cangaíba e Gabriela Mistral) e Linha 2-Verde do Metrô (Gabriela Mistral).

3 estações reformadas: Engenheiro Goulart, Guarulhos-CECAP, Aeroporto-Guarulhos

Viagens a cada 10 minutos

O Serviço Expresso Aeroporto também terá melhorias, com a inclusão da Estação Gabriela Mistral e diminuição do intervalo entre os trens, com viagens a cada 60 min (vale) e 30 min (pico). O leilão do Lote Alto Tietê acontecerá no primeiro trimestre de 2025.