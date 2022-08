Governo propõe salário mínimo de R$ 1.302 em 2023, sem aumento real

No projeto de lei do Orçamento de 2023 enviado nesta quarta-feira, 31, ao Congresso, o governo federal propõe que o salário mínimo seja de R$ 1.302 no ano que vem -- ou seja, sem aumento real em relação ao piso atual, de R$ 1.212.

Desde 2019, o valor é corrigido de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação entre o público com renda até cinco salários mínimos. O governo calculou que o índice ficará em 4,86%.

Pela Constituição, o salário mínimo deve ser suficiente para manter o poder de compra dos brasileiros. Como o valor é usado como base para o pagamento de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o aumento impacta as contas públicas de forma relevante.

Apesar das promessas do presidente Jair Bolsonaro, o projeto prevê que o Auxílio Brasil será de R$ 400 em 2023, mas ressalta que o governo fará esforços para aumentá-lo para R$ 600.

"O Poder Executivo envidará esforços em busca de soluções jurídicas e de medidas orçamentárias que permitam a manutenção do referido valor (R$ 600) no exercício de 2023 mediante o diálogo junto ao Congresso Nacional para o atendimento dessa prioridade", diz o governo.

A proposta também não prevê a atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), promessa de campanha de Bolsonaro desde 2018. A tabela não é reajustada desde 2015.

“Outra prioridade deste Governo é a redução dos impactos do imposto de renda sobre os contribuintes, em que pese não esteja considerada nesta proposta de orçamento para 2023", considera o documento apresentado pelo Ministério da Economia.