Governo propõe Orçamento de 2023 sem correção do Imposto de Renda

A proposta do Orçamento de 2023 enviada pelo governo federal nesta quarta-feira, 31, não prevê a atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, promete ampliar a faixa de isenção do IRPF dos atuais R$ 1,9 mil para cinco salários mínimos, o que equivaleria a R$ 6,5 mil em 2023, pelo piso proposto na proposta orçamentária.

A tabela do IRPF não é reajustada desde 2015. Em mensagem presidencial enviada ao Congresso junto ao projeto de Orçamento, o Ministério da Economia diz que o governo considera uma prioridade "a redução dos impactos do imposto de renda sobre os contribuintes, em que pese não esteja considerada nesta proposta de orçamento para 2023".

"Ao longo dos últimos anos, os debates acerca da necessidade de avanços e ajustes no sistema tributário nacional amadureceram, de modo que se buscará construir consenso com o Parlamento e a sociedade para efetivação da reforma e a respectiva correção da tabela do imposto de renda", diz a mensagem.

Em julho de 2021, o governo propôs uma reforma do Imposto de Renda que isentaria da cobrança trabalhadores que recebem até R$ 2,5 mil mensais. O texto está parado no Congresso por falta de consenso, inclusive entre os aliados do presidente.

No plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano, Bolsonaro diz que, se reeleito, isentará do imposto quem recebe até cinco salários mínimos, promessa que também foi feita na campanha de 2018, e garante que "continuará perseguindo a efetivação dessa proposta e a ampliação da desoneração ao trabalhador”.