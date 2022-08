Governo envia proposta do Orçamento de 2023 com Auxílio Brasil de R$ 405

O governo federal entregou nesta quarta-feira, 31, o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, que detalha a previsão de gastos para o próximo ano. Apesar da promessa do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que manterá o Auxílio Brasil em R$ 600, se for reeleito, o texto elaborado pela equipe econômica e enviado ao Congresso prevê o pagamento médio de R$ 405 por mês aos beneficiários no ano que vem.

No projeto, o governo diz que tomará medidas para possibilitar o aumento do valor. Mas, oficialmente, o benefício de R$ 600 está garantido apenas até 31 de dezembro de 2022. O acréscimo, neste ano, foi viabilizado pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos benefícios.

Na mensagem presidencial enviada com o projeto, o governo diz que "reconhece a relevância" do programa e "a importância da continuidade daquele incremento para as famílias atendidas". O texto garante que "o Poder Executivo envidará esforços em busca de soluções jurídicas e de medidas orçamentárias que permitam a manutenção do referido valor no exercício de 2023, mediante o diálogo junto ao Congresso Nacional para o atendimento dessa prioridade".

O projeto não detalha, entretanto, quais medidas serão tomadas. O governo estuda encaminhar uma nova PEC ao Congresso para manter o benefício no valor atual, o que exigiria alteração no teto de gastos, mas não há consenso sobre o assunto.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, reforçou que será necessária uma mudança no teto de gastos para que o Auxílio Brasil continue sendo de R$ 600. "Precisa, sim, alterar o teto de gastos. A regra atual não comporta uma despesa desse valor", disse.

Para cumprir a promessa feita aos eleitores, o presidente precisa abrir um espaço de R$ 52,5 bilhões no Orçamento. Esse é o gasto extra previsto para bancar o acréscimo de R$ 200 no Auxílio Brasil. O programa custará R$ 105,7 bilhões em 2023, se for mantido o valor proposto no projeto, de R$ 405,21 mensais. A previsão é de que 21,6 milhões de famílias sejam beneficiadas.

Colnago afirmou que a decisão dependerá do próximo governo. "A gente vai ter um presidente eleito que vai ter todas as condições de sentar e conversar com o Congresso, para fazer os ajustes que os poderes entenderem adequados de serem feitos", afirmou o secretário. Ele disse ter "convicção de que essas alterações vão respeitar a responsabilidade fiscal".

Bolsonaro sinalizou, na terça-feira, 30, que será possível complementar o valor do auxílio em 2023 com a venda de estatais. “Nós temos programa de, ao vender estatais, complementar isso aí”, disse. Mas, mesmo que o governo consiga avançar na agenda de privatizações no ano que vem, essa estratégia não é considerada sustentável, já que só garantiria dinheiro para segurar o aumento por tempo limitado.