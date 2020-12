Governo prepara MP de R$ 20 bi para compra de vacinas contra covid-19

O governo federal está preparando uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais do Orçamento para a compra de vacinas que forem aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contra a covid-19, disse nesta sexta-feira uma fonte da Reuters com conhecimento da questão.

Até o momento, o governo já editou duas MPs relativas a recursos para vacinas, uma com 1,9 bilhão de reais para acordo entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o laboratório AstraZeneca e outra, de 2,5 bilhões de reais, para o ingresso do Brasil no programa global de imunizantes Covax.

Além desses acordos, o governo federal negocia a compra de doses da vacina da Pfizer, a primeira do mundo a receber aprovação para uso em larga escala, em países como Reino Unido e Canadá. Governadores e especialistas em saúde pública pressionam o governo para também incluir a chinesa CoronaVac no plano nacional de imunização.