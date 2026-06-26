Governo Lula vai exigir aviso de danos à saúde em propagandas de bets, diz ministro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai impor regras para a exibição de propagandas de casas de aposta, as chamadas bets.

A ideia é criar avisos de danos à saúde, como ocorre em caso de bebidas alcoólicas e cigarros.

"Vou voltar ao Brasil e fazer esse anúncio, limitando e responsabilizando ainda mais esse tipo de prática, que não é bem-vinda. Quando a gente tem esse incentivo às bets, é sempre importante lembrar que a bet faz mal à saúde. É como o cigarro. O Ministério da Fazenda, aqui, no caso das bets, adverte: "bets fazem mal à saúde e fazem você perder dinheiro", disse Durigan ao jornal O Globo durante agenda em Pequim. O ministro afirmou que as restrições podem entrar em vigor até domingo. A determinação deve ter como base uma norma do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Questionada sobre os detalhes da medida, a assessoria da pasta afirmou que está trabalhando e anunciará norma em breve.

Nessa semana, após repercussão nas redes sociais, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na divulgação de apostas esportivas durante transmissões da CazéTV na Copa do Mundo de 2026.

"Nós notificamos tanto a Cazé TV (canal do YouTube que tem direito de transmissão dos jogos da Copa) quanto as bets que estão patrocinando. Vamos prever novas obrigações para as bets e para os meios de comunicação, inclusive a Cazé TV, para que não haja abuso de publicidade, de propaganda durante a Copa do Mundo", afirmou.

Ao criticar a liberação das apostas esportivas no Brasil, Durigan relembrou que a porta para o setor foi aberta durante os governos anteriores, dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro.