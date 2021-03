Governo libera mais 5 milhões de vacinas e orienta utilização para 1ª dose

O Ministério da Saúde anunciou nesta sábado, 20, que irá enviar 5 milhões de novas doses de vacinas contra covid-19 aos estados e orientou para que todas sejam utilizadas como aplicação de primeira dose, para imunizar o maior número de pessoas possível.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Venha aprender com quem conhece na EXAME Invest Pro

Está previsto que as doses sejam entregues, de maneira proporcional aos estados, neste domingo, 21. A remessa tem imunizantes da Coronavac e AstraZeneca-Oxford e deve ser destinada a profissionais de saúde, idosos entre 70 e 74 anos e comunidades ribeirinhas e quilombolas.

O governo orientou que não haja reserva de estoque para a segunda dose, como vem ocorrendo desde o início da vacinação em janeiro, e sinaliza uma mudança de estratégia na vacinação.

A mudança da recomendação acontece porque o governo vê garantia da estabilidade de entregas semanais de novas remessas das vacinas, além da produção nacional nos laboratórios do Butantan e da Fiocruz com matéria-prima importada.

Pesquisa Datafolha mostra que 76% dos brasileiros consideram que a vacinação contra a covid-19 segue em ritmo mais lento do que deveria no País. Para 18%, a imunização está sendo feita em velocidade adequada. Apenas 6% avaliam que as vacinas estão sendo aplicadas de forma mais rápida do que deveria.