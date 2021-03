76% dos brasileiros avaliam que vacinação tem ritmo lento, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha mostra que 76% dos brasileiros consideram que a vacinação contra a covid-19 segue em ritmo mais lento do que deveria no país. Para 18%, a imunização está sendo feita em velocidade adequada e somente 6% avaliam que as vacinas estão sendo aplicadas de forma mais rápida do que deveria.

O Datafolha também perguntou aos entrevistados quanto tempo avaliam que vai demorar para que todos os brasileiros maiores de 18 anos sejam imunizados. O prazo entre seis meses e um ano foi apontado pela maioria, de 43%. Para 26% o prazo deve ser maior, de um a dois anos. Apenas 10% acreditam que o processo demorará menos de 6 meses. O mesmo porcentual estima que a vacinação não será concluída num prazo menor do que dois anos.

A pesquisa Datafolha tem margem de erro de dois pontos porcentuais e foi a por telefone com 2.023 pessoas de todos os Estados nos dias 15 e 16 de março.